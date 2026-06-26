Nam ca sĩ gây xôn xao MXH

Thành viên nhóm NCT làm rõ tin đồn hẹn hò sau những bức ảnh anh chia sẻ gần đây trên mạng khiến người hâm mộ xôn xao.

Theo Spotv News, ngày 26/6, nam ca sĩ Jaehyun (thành viên nhóm NCT) trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt ảnh và video trong chuyến nghỉ dưỡng lên trang cá nhân. Nam thần tượng sinh năm 1997 khoe vóc dáng săn chắc, lực lưỡng bên bờ biển.

Sau đó, người hâm mộ nhanh chóng phát hiện một cô gái tóc dài, mặc bikini trắng xuất hiện cùng Jaehyun khi tham gia trò chơi lặn biển. Hình ảnh này ngay lập tức làm dấy lên tin đồn nam ca sĩ đang bí mật hẹn hò. Dân mạng đặt ra nhiều nghi vấn về danh tính cô gái này.

Hình ảnh khiến Jaehyun vướng tin hẹn hò. Ảnh: SNS.

Trước những đồn đoán của công chúng, nam nghệ sĩ đã nhanh chóng lên tiếng đính chính.

Cụ thể, khi một nhà sản xuất thuộc SM Entertainment để lại bình luận: "Cậu ấy đã tranh thủ lịch trình dày đặc để có những kỷ niệm đẹp cùng em họ. Tôi thật lòng lo lắng khi nghĩ đến việc Jaehyun phải đọc những bình luận suy diễn này".

Ngay sau đó, thành viên nhóm NCT cũng trực tiếp dập tắt tin đồn bằng cách để lại dòng bình luận ngắn gọn: "My dearest cousin" (Tạm dịch: Người em họ thân yêu của tôi).

Tháng trước, Jaehyun vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nam thần tượng đang tích cực trở lại đường đua giải trí, bắt đầu bằng việc tổ chức thành công fan-con mang tên "Mono" để tri ân người hâm mộ.

Jaehyun là thành viên của NCT, ra mắt vào năm 2016. Nhóm hoạt động theo mô hình không giới hạn số lượng thành viên. Các thành viên trong nhóm được chia thành nhiều nhóm nhỏ, với mỗi nhóm nhỏ tập trung quảng bá tại một khu vực khác nhau, tạo thành nhóm nhạc đa quốc gia.