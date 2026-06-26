Brad Pitt thắng Angelina Jolie

Brad Pitt đang có lợi thế trong cuộc chiến pháp lý diễn ra với vợ cũ Angelina Jolie liên quan đến lâu đài Château Miraval.

People đưa tin theo tài liệu tòa án bang California (Mỹ), thẩm phán đã chấp thuận yêu cầu từ phía Brad Pitt, buộc các thành viên chủ chốt của tập đoàn đồ uống Stoli Group phải tham gia lấy lời khai. Phía nam diễn viên lập luận rằng các nhà đầu tư này nắm giữ thông tin trực tiếp về thương vụ Jolie bí mật bán lại cổ phần điền trang cho Tenute del Mondo (công ty con của Stoli) vào năm 2021.

Trước đó, cuộc đối đầu trở nên căng thẳng khi Alexey Oliynik - một nhân sự cấp cao của Stoli - từ chối cung cấp tài liệu và không hợp tác lấy lời khai với lý do ông đang cư trú tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, phán quyết mới nhất buộc Oliynik và các đại diện từ phía công ty Nouvel (công ty cũ của Jolie) phải có mặt tại London (Anh) trước ngày 30/9 để thực hiện nghĩa vụ pháp lý.

Brad Pitt đã giành chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý diễn ra với vợ cũ Angelina Jolie liên quan đến lâu đài Château Miraval. Ảnh: The Standard.

Đặc biệt, Tòa phúc thẩm California cũng đảo ngược quyết định trước đó liên quan đến Yuri Shefler - tỷ phú gốc Nga đứng đầu Stoli Group. Dù Shefler khẳng định mình chỉ đóng "vai trò tối thiểu" trong thương vụ, tòa án nhận định: "Thật vô lý khi một doanh nhân sành sỏi như Shefler lại mạo hiểm gần 40 triệu USD vào một giao dịch mà ông ta không biết gì và không hề tham gia".

Phiên điều trần buộc tỷ phú này lấy lời khai sẽ diễn ra vào ngày 8/7 tới.

Một nguồn tin thân cận với Brad Pitt chia sẻ: "Chiến thắng này là bước tiến lớn hướng tới sự minh bạch. Shefler là đối tác mà Jolie chọn dù biết thừa Brad không đời nào muốn người này nhúng tay vào kinh doanh". Người này nói thêm, Jolie từng đồng ý cho Pitt "quyền ưu tiên mua lại", nhưng cuối cùng vẫn lén lút bán cho bên thứ ba.

Ngược lại, luật sư của Angelina Jolie tuyên bố phán quyết mới "không ảnh hưởng đến cốt lõi vụ án". Minh tinh hiện chỉ mong đợi ngày ra tòa vào năm sau để kết thúc mọi tranh chấp, giúp các con tập trung chữa lành tổn thương.

Phía nữ diễn viên Maleficent phản pháo rằng cô chọn Stoli thuần túy vì đây là đối tác phân phối toàn cầu xuất sắc, giúp phát triển tài sản cho các con thừa kế sau này. "Sự thật là cái tôi và nỗi ám ảnh kiểm soát của Brad Pitt đã cản trở tất cả. Brad từ chối hợp tác với Stoli chỉ vì Angie là người chọn họ, chứ không phải anh ta", nguồn tin phía Jolie nhấn mạnh.

Trở lại tháng 12/2024, Angelina Jolie và Brad Pitt khép lại 2 năm hôn nhân và 8 năm giằng co pháp lý. Tháng 6/2016, Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt. Xuyên suốt khoảng thời gian này, hai ngôi sao liên tiếp tranh chấp. Business Insider ước tính cả hai tốn hơn 1 triệu USD /người cho cuộc chiến này, bao gồm phí thuê luật sư, các chuyên gia tư vấn, truyền thông, và cả những thủ tục phức tạp liên quan đến tranh chấp tài sản.