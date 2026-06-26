Victoria Robinson bị bắt giữ

Theo các tài liệu từ tòa án, Sandoval cáo buộc Robinson đã lăng mạ và hành hung anh về thể xác lẫn tinh thần trong suốt hai năm qua.

Ngày 25/6, MC truyền hình 42 Sandoval đã yêu cầu tòa án ra lệnh cấm tiếp xúc do bạo lực gia đình đối với người mẫu Victoria Robinson, người mà anh hẹn hò từ đầu năm 2024. Theo hồ sơ tòa án mà People thu được, Sandoval cáo buộc Robinson đã lăng mạ và hành hung anh vào ngày 3/6.

Trong hồ sơ gửi lên tòa án, Tom Sandoval tường thuật lại chi tiết sự việc xảy ra vào ngày 3/6. Nam diễn viên cáo buộc Robinson đã thẳng tay đấm mạnh vào mặt anh. Cú đấm thô bạo đến mức khiến vùng cổ và tai của anh bị tổn thương nghiêm trọng, thị lực mờ đi và chịu đau đớn kéo dài.

Victoria Robinson vướng cáo buộc hành hung bạn trai. Ảnh: IGNV.

Không dừng lại ở đó, bố của Robinson là ông J. Will Robinson trong tình trạng say xỉn cũng lao vào tấn công tài tử Vanderpump Rules và đấm thủng một lỗ lớn trên cửa phòng ngủ của anh. Ngay sau vụ việc, Victoria Robinson đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc bạo lực hành hung bạn trai và được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh trong ngày.

"Cô ta và cả người bố tiếp tục cư trú tại căn nhà thuê mà hiện tại tôi vẫn phải trả tiền đều đặn. Trong khi đó, tôi lại bị đuổi ra khỏi chính căn nhà của mình. Tôi nộp đơn này vì không thể chịu đựng thêm sự lạm dụng của Robinson nữa", Sandoval viết trong đơn kiện.

Nam diễn viên cũng tiết lộ thêm đây không phải lần đầu anh bị bạo hành. Suốt thời gian yêu nhau, anh liên tục bị bạn gái cũ đấm vào mặt, đánh vào cổ, ném chai nước ngọt vào người và chịu đựng những lời nhục mạ nặng nề như "đồ thất bại", "người ta thích anh chỉ vì có tôi" hay "đồ ngu ngốc".

Robinson bị tố thường xuyên tự ý thay đổi mật khẩu điện thoại, tài khoản mạng xã hội của Sandoval mà anh không hề hay biết, thậm chí lén gắn cả thiết bị định vị AirTag để theo dõi mọi lịch trình của nam diễn viên. Hiện tại, cô còn bị cáo buộc tung tin đồn ác ý lên mạng và lén xóa các bằng chứng bạo hành lưu trong máy của Sandoval.

"Tôi đang lo ngại cho sự an toàn và tính mạng của bản thân. Tôi cần lấy lại quyền kiểm soát ngôi nhà, xe cộ và tài sản của mình", Sandoval chia sẻ.

Phiên điều trần chính thức để tòa án xem xét ban hành lệnh cấm tiếp xúc đối với Victoria Robinson và bố cô sẽ diễn ra vào ngày 16/7 tới.