Dương Triệu Vũ bị trộm móc sạch tiền ở châu Âu

Nam ca sĩ gặp sự cố trong chuyến đi tại châu Âu. Anh bị móc trộm toàn bộ tiền mặt mang theo.

Tối 25/6, Dương Triệu Vũ chia sẻ trên trang cá nhân về sự cố bị móc trộm toàn bộ tiền mặt (khoảng 7.000 USD ) trong chuyến đi ở châu Âu. Theo nam ca sĩ, anh để ví trong balo, sau đó phát hiện mất hết tiền mặt. Ngoài Dương Triệu Vũ, quản lý đi cùng anh cũng bị kẻ gian lấy toàn bộ số tiền mang theo. May mắn, giấy tờ, hộ chiếu không bị mất.

Dương Triệu Vũ đã gọi điện để trình báo với cảnh sát địa phương về vụ việc. "Dù đã đề phòng kỹ, Vũ cũng không ngờ bị móc sạch toàn bộ tiền trong balo. Balo để ngay trên đầu, kẻ gian đã lôi xuống hàng ghế phía sau, mở cả hai và lấy sạch tiền trong hai ví. Tiền xu còn rớt lại dưới ghế. Phía sau ghế có hai cô gái nhưng khi hỏi thì họ nói không thấy ai", nam ca sĩ chia sẻ.

Dương Triệu Vũ bị móc trộm tiền ở châu Âu. Ảnh: FBNV.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời hỏi thăm, động viên tới Dương Triệu Vũ. Không ít nghệ sĩ cũng chia sẻ về sự cố tương tự từng gặp phải trong các chuyến đi ở châu Âu trước đây.

Trước Dương Triệu Vũ, Kỳ Duyên, Ngô Thanh Vân cũng từng kể về việc bị trộm móc túi khi du lịch, công tác ở châu Âu.

Năm 2019, diễn viên Hai Phượng kể bị móc túi tại London (Anh). Theo Ngô Thanh Vân, kẻ gian đã đột nhập vào chỗ đông người và lợi dụng thời điểm cô bất cẩn để móc túi. Cô bị mất toàn bộ số tiền mặt mang theo cùng hai thẻ tín dụng.

"Hôm qua, mình đi vô chỗ đông người chen chúc. Mấy người trùm đầu chen chen, đụng đụng, cái bóp đựng tiền của mình biến mất trong tích tắc. Xoay lại thấy nhiều người trùm đầu quá không biết ai với ai. Vậy là tiền mặt của mình và hai cái credit card (thẻ tín dụng - PV) bay mất", cô chia sẻ.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng từng là nạn nhân của trộm cắp khi cô đi du lịch ở Italy.

"Châu Âu không hề an toàn như nhiều người vẫn tưởng. Nếu tới đây, mọi người nên xác định tinh thần trước rằng những đất nước này có rất nhiều trộm cắp. Chính tôi đây qua Italy cũng bị lấy sạch đồ, mất luôn cả hộ chiếu, phải ở lại Italy", Kỳ Duyên kể.