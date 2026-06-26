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Giải trí

Vợ Brooklyn Beckham táo bạo

  • Thứ sáu, 26/6/2026 15:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nicola Peltz gây chú ý khi đăng ảnh táo bạo trên trang cá nhân. Nữ diễn viên khiến fan lo lắng vì vẻ ngoài gầy gò.

Trên trang cá nhân, vợ Brooklyn Beckham đăng ảnh nude táo bạo. Cô ngồi trước gương lớn ở một phòng trang điểm. Nicola Peltz trang điểm tông hồng và tạo kiểu tóc uốn xoăn. Cô lộ vẻ ngoài có phần gầy gò, khuôn mặt hốc hác. Dưới bình luận, Brooklyn Beckham chia sẻ ngắn gọn: "Wow", kèm biểu tượng trái tim. Nhiều khán giả bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của Nicola Peltz khi cô ngày càng gầy đi.

Nhiều tháng qua, Nicola Peltz áp dụng các phương pháp giảm cân để phù hợp với vai diễn vũ công Margo trong phim Prima. Nữ diễn viên sẽ đóng cùng Faye Dunaway, Mira Sorvino và Jack Huston.

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Nicola Peltz đăng ảnh nude táo bạo. Ảnh: IGNV.

Theo People, cô tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt và kỷ luật trong lịch tập luyện. "Cô ấy đã trải qua quá trình thay đổi ngoại hình và chế độ tập luyện cường độ cao cho vai diễn trong phim Prima. Ở dự án này, Nicola Peltz vào vai một nữ diễn viên ba lê", nguồn tin cho biết.

Bộ phim gần nhất của Nicola Peltz là The Beauty, thuộc thể loại kinh dị, khoa học viễn tưởng do Ryan Murphy và Matthew Hodgson cầm trịch. Tác phẩm gồm 11 tập, quy tụ dàn diễn viên đông đảo. Song chất lượng phim bị giới chuyên môn chê thảm họa.

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Vợ chồng Brooklyn thường xuyên đăng ảnh ngọt ngào.

Vào năm 2024, Lola - phim đầu tiên do Nicola Peltz đạo diễn kiêm đóng chính - bị giới phê bình chỉ trích "nội dung kém hấp dẫn và khiêu dâm", lợi dụng sự nghèo đói để giải trí. Còn khán giả chê phim này là "dự án phù phiếm".

Sau đó, trong cuộc phỏng vấn với WWD, Peltz đáp trả những chỉ trích: "Theo góc nhìn cá nhân, tôi cảm thấy rất gắn kết với các nhân vật do mình tạo ra. Nhưng tất nhiên, quá trình lớn lên của tôi không giống Lola. Tôi chỉ muốn viết một câu chuyện từ góc nhìn của người không trải qua những chuyện đó".

Vợ Brooklyn chia sẻ rằng cô là diễn viên và luôn muốn khám khá thế giới bằng nhiều khía cạnh khác nhau.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu cuốn Hollywood: The Oral History. Đây là cuốn sách đầy ắp những câu chuyện trên phim trường, chi tiết kỹ thuật, giai thoại hài hước về các diễn viên, chiến lược của các nhà điều hành hãng phim hay sự phàn nàn về các nhà phê bình.

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An Nhi

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