Ca sĩ Dua Lipa và chồng tình tứ

Dua Lipa và Callum Turner tận hưởng quãng thời gian thư thái trong tuần trăng mật ở Italy.

Sau đám cưới lãng mạn tại Sicily vào cuối tháng 5, giọng ca Levitating cùng ông xã Callum Turner tiếp tục tận hưởng tuần trăng mật đáng nhớ. Sau khi rời Rome, cặp đôi lọt vào ống kính của paparazzi khi đặt chân đến bãi biển Porto Ercole thuộc vùng Tuscany.

Tại bãi biển, nữ ca sĩ 30 tuổi khoe vóc dáng săn chắc, gợi cảm trong bộ bikini họa tiết tím nổi bật. Cô để mặt mộc tự nhiên, tóc cột cao và tạo điểm nhấn bằng đôi khuyên tai vòng cỡ lớn. Trong khi đó, tài tử Masters of the Air cởi trần, khoe hình xăm trước ngực, diện quần bơi màu xanh navy trẻ trung.

Cặp sao trao nhau những nụ hôn ngọt ngào khi tắm biển. Sau đó, cả hai trở lại ghế tắm nắng và đọc sách.

Dua Lipa và Callum Turner trong tuần trăng mật. Ảnh: Backgrid.

Công chúng từng biết đến câu chuyện Dua Lipa và Callum Turner nên duyên nhờ "đọc chung một cuốn sách". Cụ thể, sau lần lướt qua nhau tại London, họ tình cờ gặp lại ở Los Angeles vào năm 2024. Khi ấy, Dua Lipa nhận ra Callum là "trai đẹp ở nhà hàng cũ" và càng ấn tượng hơn khi thấy anh đang đọc cuốn tiểu thuyết Trust của Hernán Díaz - tác phẩm cô cũng đang đọc dở chương đầu tiên. Nữ ca sĩ từng khẳng định với tờ Vogue rằng họ "1.000% thuộc về nhau".

Đến tháng 7/2024, nữ ca sĩ xác nhận mối quan hệ với Callum Turner trên Instagram. Tháng 6/2025, Dua Lipa tiết lộ với British Vogue cô và Callum Turner đã đính hôn.

Dù khá kín tiếng về đời tư, Callum Turner từng chia sẻ Dua Lipa là người truyền cảm hứng cho anh trong nghệ thuật. Nam diễn viên cho biết cả hai luôn cố gắng dành nhiều thời gian bên nhau nhất có thể, dù lịch trình công việc bận rộn.

Dua Lipa sinh năm 1995, là ca sĩ, diễn viên. Phong cách nhạc hiện đại cùng hình tượng gợi cảm giúp giọng ca New Rules tạo sức ảnh hưởng trong cả giới nhạc và thời trang.