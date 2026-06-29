Chồng cũ Angelina Jolie ở tuổi 53

Jonny Lee Miller vừa chia sẻ bức ảnh chụp cùng con trai. Ngoại hình của tài tử ở tuổi 53 gây bàn tán.

Theo Hola!, trên trang cá nhân, nam diễn viên 53 tuổi đăng tải bức ảnh chụp cùng con trai Buster (17 tuổi) tại một buổi hòa nhạc của ban nhạc Oasis. Ngôi sao gạo cội nở nụ cười rạng rỡ, đứng bên con. Anh chia sẻ: "Điều tuyệt vời nhất từng đến với tôi".

Dưới bình luận, nhiều khán giả nhận xét Jonny Lee Miller thay đổi quá nhiều so với nhân vật Simon 'Sick Boy' Williamson mà anh từng thủ vai trong bộ phim Trainspotting vào năm 1996. Thay vào đó, anh xuất hiện với vẻ ngoài phong trần, mái tóc dài và bộ ria mép rậm rạp.

Jonny Lee Miller chụp ảnh cùng con trai. Ảnh: IGNV.

Vốn là người kín tiếng, động thái này của Jonny Lee Miller gây chú ý. Buster là con trai duy nhất của nam diễn viên và vợ cũ - minh tinh Michele Hicks. Cặp đôi kết hôn năm 2008, ly thân năm 2016 và chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào hai năm sau đó.

Trước khi đến với Michele, Jonny Lee Miller từng là người chồng đầu tiên của minh tinh Angelina Jolie. Cặp đôi bén duyên khi đóng chung phim Hackers (1995) và kết hôn một năm sau đó. Thời điểm ấy, Angelina mới 20 tuổi còn Jonny 23 tuổi. Dù cuộc hôn nhân tan vỡ vào năm 1999, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp cho đến nay.

Tại Liên hoan phim quốc tế Santa Barbara vừa qua, Angelina Jolie vẫn dành những lời trân trọng khi nói về chồng cũ. Cô tiết lộ cả hai giữ mối quan hệ "tuyệt vời" và các con của họ cũng ở độ tuổi tương đương nhau.

Sau thành công thời trẻ, Jonny Lee Miller sau đó đã xây dựng một sự nghiệp vững chắc vượt ra khỏi cái bóng của Trainspotting. Anh ghi dấu ấn với vai Sherlock Holmes trong series ăn khách Elementary, tái xuất với T2 Trainspotting (2017) và gặt hái giải thưởng kịch nghệ Olivier danh giá nhờ vở Frankenstein đóng cùng Benedict Cumberbatch.

Về đời tư, tài tử U60 được cho là đã tìm thấy hạnh phúc mới bên huấn luyện viên pilates kiêm yoga Manuela Diago. Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò bí mật từ năm 2025, song cả hai đều lựa chọn giữ im lặng trước truyền thông.