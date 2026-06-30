Báo Hàn đưa tin sự kiện Running Man ở TP.HCM bị hủy

Sự kiện fan meeting Running Man ở TP.HCM bị hủy bỏ được nhiều tờ báo, trang thông tin ở Hàn Quốc đưa tin những ngày qua.

Thông tin fan meeting của Running Man bị hủy bỏ khoảng một tuần trước khi diễn ra ở TP.HCM nhận sự chú ý của khán giả Việt và truyền thông Hàn Quốc.

Cụ thể, OSEN, News1, Chosun, TV Report, Money Today cùng nhiều trang báo khác dẫn thông báo từ ban tổ chức RE:START in HO CHI MINH về việc hủy bỏ sự kiện. Fan meeting trước đó dự kiến được tổ chức tại TP.HCM vào 4/7 với sự tham gia của các thành viên trong chương trình Running Man.

Dàn cast Running Man của Hàn Quốc. Ảnh: SBS.

Tờ News1 cho biết ban tổ chức sự kiện tại Việt Nam không tiết lộ lý do cụ thể về việc hủy bỏ. Trong khi đó, một bộ phận công chúng cho rằng chương trình bị hủy do doanh số bán vé thấp.

Trên OSEN, tác giả bài viết cung cấp thông tin người hâm mộ chương trình đã tỏ ra bức xúc khi phải chi một khoản lớn trong việc mua vé máy bay, chỗ ở để tham dự fan meeting của Running Man. Do vậy, họ đòi bồi thường thiệt hại từ phía ban tổ chức thay vì chỉ đơn giản là hủy bỏ, hoàn tiền.

Thông tin liên quan đến sự kiện fan meeting của Running Man được công bố đầu tháng 6. Sau đó, các thành viên của Running Man gồm Haha, Song Ji Hyo, Yoo Jae Seok… cũng xuất hiện trong một video để xác nhận việc tới TP.HCM gặp gỡ người hâm mộ. Sự kiện có giá vé dao động từ 1 triệu đồng tới 4,7 triệu đồng.

Trở lại chương trình Running Man, đây là game show nổi tiếng tại Hàn Quốc, bắt đầu lên sóng từ 2010. Chương trình này đã được mua bản quyền để sản xuất ở Trung Quốc và Việt Nam.