Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Tim xin lỗi fan của Messi

  • Thứ ba, 30/6/2026 00:04 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Nam ca sĩ lên tiếng xin lỗi vì clip với hành động dùng áo có in chữ Messi để lau xe hơi.

Tối 29/6, Tim đăng tải clip lên tiếng về vụ việc anh sử dụng chiếc áo thể thao in chữ Messi để lau kính ôtô gây bức xúc. "Video vừa qua là tôi cover lại clip gốc bên nước ngoài. Bên đó, họ quay troll cho vui thôi. Nếu mà tôi quay video đó tại nước mình không vui, bản thân đã xóa video rồi. Nếu mà gây hiểu lầm cho cộng đồng fan của Messi, cho tôi xin lỗi", nam ca sĩ chia sẻ.

Tim cho biết đây là World Cup cuối cùng của Ronaldo nên anh muốn ủng hộ thần tượng hết mình. "Một lần nữa, xin lỗi mọi người", Tim nói.

Một ngày trước, Tim đăng tải clip ngắn, ghi lại cảnh rửa xe hơi. Trong đó, Tim mặc áo thể thao, có in chữ Ronaldo. Sau đó, anh cúi xuống một xô nước, trong đó có chiếc áo in chữ Messi. Tim lấy chiếc áo này để lau kính ôtô.

Tim anh 1

Tim lên tiếng xin lỗi sau clip dùng áo có in chữ Messi để lau xe hơi.

Cuối cùng, Tim chụp lại một số khoảnh khắc với chiếc áo có in chữ Ronaldo, trong khi áo còn lại bị vứt dưới thảm cỏ.

Hành động nói trên của nam ca sĩ làm dậy sóng mạng xã hội. Dân mạng để lại nhiều bình luận chỉ trích Tim.

Tim (tên thật Trần Nguyên Cát Vũ) khởi nghiệp là ca sĩ, sau đó tham gia nhiều dự án phim. Trong vài năm gần đây, anh không ra sản phẩm âm nhạc mà tập trung cho công việc đóng phim. Năm 2023, anh diễn xuất trong phim Hoa hồng cho sớm mai.

Những năm gần đây, sức hút của Tim không còn như trước. Nam nghệ sĩ không ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, thi thoảng nhận lời đóng phim hay chụp ảnh quảng cáo. Thời gian rảnh, anh cùng gia đình và bạn bè đi du lịch.

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.

Chiến lược kinh doanh sau khán đài World Cup của vợ Ronaldo

Việc Georgina Rodríguez xuất hiện trên khán đài và diện trang phục Mimoa được xem là chiến lược hiệu quả để quảng bá thương hiệu thời trang của cô.

30:1828 hôm qua

An Nhi

Tim Tim

Đọc tiếp

Nu dien vien 14 nam khong hen ho hinh anh

Nữ diễn viên 14 năm không hẹn hò

15 giờ trước 09:31 29/6/2026

0

Yoon Eun Hye gây chú ý khi tiết lộ thông tin 14 năm không hẹn hò. Cô cho biết mối quan hệ cuối cùng của cô là vào năm 28 tuổi.

Tim vap chi trich hinh anh

Tim vấp chỉ trích

16 giờ trước 08:42 29/6/2026

0

Hành động lấy áo thể thao có in chữ Messi để lau ôtô của Tim đang vấp phải sự chỉ trích từ công chúng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý