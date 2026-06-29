Tim xin lỗi fan của Messi

Nam ca sĩ lên tiếng xin lỗi vì clip với hành động dùng áo có in chữ Messi để lau xe hơi.

Tối 29/6, Tim đăng tải clip lên tiếng về vụ việc anh sử dụng chiếc áo thể thao in chữ Messi để lau kính ôtô gây bức xúc. "Video vừa qua là tôi cover lại clip gốc bên nước ngoài. Bên đó, họ quay troll cho vui thôi. Nếu mà tôi quay video đó tại nước mình không vui, bản thân đã xóa video rồi. Nếu mà gây hiểu lầm cho cộng đồng fan của Messi, cho tôi xin lỗi", nam ca sĩ chia sẻ.

Tim cho biết đây là World Cup cuối cùng của Ronaldo nên anh muốn ủng hộ thần tượng hết mình. "Một lần nữa, xin lỗi mọi người", Tim nói.

Một ngày trước, Tim đăng tải clip ngắn, ghi lại cảnh rửa xe hơi. Trong đó, Tim mặc áo thể thao, có in chữ Ronaldo. Sau đó, anh cúi xuống một xô nước, trong đó có chiếc áo in chữ Messi. Tim lấy chiếc áo này để lau kính ôtô.

Tim lên tiếng xin lỗi sau clip dùng áo có in chữ Messi để lau xe hơi.

Cuối cùng, Tim chụp lại một số khoảnh khắc với chiếc áo có in chữ Ronaldo, trong khi áo còn lại bị vứt dưới thảm cỏ.

Hành động nói trên của nam ca sĩ làm dậy sóng mạng xã hội. Dân mạng để lại nhiều bình luận chỉ trích Tim.

Tim (tên thật Trần Nguyên Cát Vũ) khởi nghiệp là ca sĩ, sau đó tham gia nhiều dự án phim. Trong vài năm gần đây, anh không ra sản phẩm âm nhạc mà tập trung cho công việc đóng phim. Năm 2023, anh diễn xuất trong phim Hoa hồng cho sớm mai.

Những năm gần đây, sức hút của Tim không còn như trước. Nam nghệ sĩ không ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, thi thoảng nhận lời đóng phim hay chụp ảnh quảng cáo. Thời gian rảnh, anh cùng gia đình và bạn bè đi du lịch.