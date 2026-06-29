Nữ diễn viên 14 năm không hẹn hò

Yoon Eun Hye gây chú ý khi tiết lộ thông tin 14 năm không hẹn hò. Cô cho biết mối quan hệ cuối cùng của cô là vào năm 28 tuổi.

Theo Chosun, Yoon Eun Hye là khách mời trong chương trình truyền hình tạp kỹ My Ugly Duckling của đài SBS, phát sóng ngày 28/6. Xuất hiện trong show, cô chia sẻ về chuyện tình cảm, công việc. Đáng chú ý, nữ diễn viên tiết lộ thông tin 14 năm qua không hẹn hò. Cô cho biết mối quan hệ cuối cùng của cô là vào năm 28 tuổi.

Sau đó, hai MC Shin Dong Yup và Seo Jang Hoon cho rằng Yoon Eun Hye muốn mối quan hệ nghiêm túc, Yoon Eun Hye vội vàng đính chính. Cô nói: "Thực ra là thời gian qua, tôi chẳng hẹn hò với ai cả".

Yoon Eun Hye vẫn độc thân ở tuổi 42. Ảnh: SBS.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng hé lộ cuộc sống hiện tại của các thành viên Baby V.O.X - nhóm nhạc vừa gây chú ý khi tái hợp sau 14 năm vào năm ngoái.

Yoon Eun Hye kể: "Chồng của các chị trong nhóm đều là những người cuồng vợ chính hiệu. Lần nào chúng tôi tập nhảy, họ cũng đến tận nơi để hộ tống. Nhưng đôi khi, nhìn họ thể hiện tình cảm quá mức, tôi lại thấy cuộc sống độc thân của mình vẫn là thoải mái nhất".

Khi được hỏi về việc có ai giới thiệu đối tượng xem mắt hay không, nữ diễn viên phản hồi: "Trong nhóm vẫn còn chị Lee Hee Jin chưa kết hôn và đang sốt sắng hơn tôi nhiều. Vậy nên, chắc là vẫn chưa đến lượt tôi đâu".

Cũng trong chương trình, Yoon Eun Hye tiết lộ cô cũng bỏ rượu trong khoảng 13 năm nay. Cô cho biết duy trì lối sống khoa học, tập luyện để giữ gìn sắc vóc, sức khỏe.

Yoon Eun Hye sinh năm 1984, bước chân vào ngành giải trí với vai trò ca sĩ thông qua nhóm nhạc nữ nổi tiếng Baby V.O.X… Sau đó, cô phát triển sự nghiệp diễn xuất và nổi tiếng với các dự án như Hoàng cung, Tiệm cà phê hoàng tử, Lie To Me…

Hiện tại, cô duy trì cuộc sống độc thân ở tuổi 42. Nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng cân đối. Trên trang cá nhân, Yoon Eun Hye tiết lộ cô đã ngừng ăn cơm trắng nhiều năm qua. Thay vào đó, nữ diễn viên dùng gạo lứt Kamut, trộn đậu đen và các nguyên liệu khác. Theo Yoon Eun Hye, loại gạo này rất giàu protein, chất xơ và tốt cho sức khỏe.