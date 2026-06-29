Johnny Trí Nguyễn tình tứ bên bạn gái tin đồn kém 24 tuổi

Kalli Nguyễn chia sẻ hình ảnh tình tứ bên Johnny Trí Nguyễn. Cô còn quảng bá cho giải GMA của nam diễn viên.

Trên trang cá nhân, Kalli Nguyễn đăng tải hình ảnh bên Johnny Trí Nguyễn trong một sự kiện của GMA. Cô diện đầm lụa cúp ngực phối hợp cùng blazer tối màu. Đứng bên cô, nam diễn viên Hộ linh tráng sĩ diện suit lịch lãm. Cả hai đứng sát nhau, thể hiện cử chỉ tình tứ.

Ngoài ra, Kalli Nguyễn còn đăng tải bài viết dài, quảng bá cho GMA - Thần Võ Việt Nam do Johnny Trí Nguyễn sáng lập và phát triển. Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả khen cả hai đẹp đôi.

Kalli Nguyễn tình tứ bên Johnny Trí Nguyễn. Ảnh: FBNV.

Thời gian gần đây, Kalli Nguyễn cũng chăm chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nam diễn viên. Cô đồng hành với anh trong nhiều sự kiện giải trí lẫn võ thuật. Dù vậy, cả Johnny Trí Nguyễn lẫn Kalli Nguyễn đều chưa phản hồi về thông tin hẹn hò.

Bạn gái tin đồn kém Johnny Trí Nguyễn 24 tuổi. Cô là chủ sở hữu của một thương hiệu nến thơm tại TP.HCM. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Kalli Nguyễn cũng dành thời gian cho nghệ thuật. Cô thường xuyên xuất hiện tại các phòng tranh, sự kiện giải trí hoặc tham gia những lớp học nhảy.

Về phía Johnny Trí Nguyễn, những năm qua, anh tập trung cho võ đường liên phong và GMA. Thần võ Việt Nam thi đấu theo luật MMA chuyên nghiệp. Điều khác biệt nằm ở chỗ thay vì thi đấu trong lồng bát giác như những giải đấu khác, GMA sẽ cho các võ sĩ chinh phục thử thách trên đài lục giác, với dây văng và phần không gian được thiết kế mở rộng giống như sàn đấu của các môn thể thao đương đại đang phổ biến như quyền Anh, Muay Thái, Kickboxing, Võ tự do…

Sau nhiều năm im ắng, Johnny Trí Nguyễn chính thức tái xuất điện ảnh Việt. Nam diễn viên góp mặt trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình). Anh giữ hai vai trò: đạo diễn hành động và diễn viên (vai Hữu tướng quân). Bên cạnh đó, anh và anh trai - Charlie Nguyễn cũng đang bắt tay thực hiện Dòng máu anh hùng 2.