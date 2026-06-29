Nhan sắc nữ diễn viên 14 năm không hẹn hò

Ở tuổi 42, nữ diễn viên Hàn vẫn giữ sắc vóc trẻ trung, hình thể cân đối. Dưới những bức ảnh mà cô đăng tải trên trang cá nhân, nhiều fan nhận xét Yoon Eun Hye quá trẻ trung và "thời gian đã bỏ quên nhan sắc của nữ diễn viên". Người đẹp duy trì lối sống khoa học và tập trung cho sức khỏe, tinh thần. Cô thường có những chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn bè, đồng nghiệp để tái tạo năng lượng sau thời gian làm việc căng thẳng.