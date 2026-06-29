Nhan sắc nữ diễn viên 14 năm không hẹn hò

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"Thái tử phi" Yoon Eun Hye bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng khi chia sẻ về chuyện tình cảm. Cụ thể, khi góp mặt trong chương trình My Ugly Duckling của đài SBS, nữ diễn viên cho biết 14 năm qua, cô không hẹn hò. Cô cũng không đi xem mặt ai thông qua giới thiệu, mai mối. Yoon Eun Hye khẳng định cô hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống hiện tại.
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Yoon Eun Hye nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò nhưng đều lên tiếng phủ nhận. Vào năm 2022, cô từng bị đồn có mối quan hệ tình cảm với Kim Jong Kook trong quá khứ. Song thời điểm ấy, phía công ty quản lý diễn viên bác bỏ thông tin này. Từ thời điểm hoạt động nghệ thuật đến nay, Yoon Eun Hye khá kín tiếng về đời tư. Cô chưa từng lộ ảnh hẹn hò hoặc chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông.
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Ở tuổi 42, nữ diễn viên Hàn vẫn giữ sắc vóc trẻ trung, hình thể cân đối. Dưới những bức ảnh mà cô đăng tải trên trang cá nhân, nhiều fan nhận xét Yoon Eun Hye quá trẻ trung và "thời gian đã bỏ quên nhan sắc của nữ diễn viên". Người đẹp duy trì lối sống khoa học và tập trung cho sức khỏe, tinh thần. Cô thường có những chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn bè, đồng nghiệp để tái tạo năng lượng sau thời gian làm việc căng thẳng.
Nữ diễn viên không sử dụng đồ uống có cồn, nước ngọt và hạn chế cơm trắng. Cô ăn gạo lứt Kamut, trộn đậu đen và các nguyên liệu khác. Theo Yoon Eun Hye, loại gạo này rất giàu protein, chất xơ và tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, cô cũng thích ăn ức gà. Các món ăn thường ngày của cô đều giảm thiểu đường và muối bằng cách sử dụng mì đậu phụ hoặc konjac.
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Yoon Eun Hye duy trì những thói quen sống khoa học này trong hơn 10 năm qua. Theo nữ diễn viên, hiện tại cân nặng của cô là 45 kg, trong khi chiều cao là 1,69 m.
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Yoon Eun Hye sinh trưởng trong một gia đình có điều kiện ở Seoul (Hàn Quốc). Năm 14 tuổi, cô bộc lộ tài ca hát rồi được công ty DR Music tuyển chọn để đào tạo thành ca sĩ thần tượng. Một năm sau đó, cô ra mắt cùng nhóm Baby V.O.X. Năm 2005, Yoon Eun Hye rời bỏ nghiệp cầm mic để theo đuổi diễn xuất, rồi tỏa sáng cùng các bộ phim ăn khách như Goong (Hoàng cung), Chàng trai vườn nho… Đặc biệt, vai diễn Thái tử phi Shin Chae Kyung ở Hoàng cung là mốc son khó quên trong thời kỳ hoàng kim cô. Song những năm gần đây, Yoon Eun Hye không có dự án nổi bật.
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