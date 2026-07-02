Thực đơn tiệc cưới của Taylor Swift có tôm hùm, khoai tây chiên?

Trước thềm hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce, nhiều nguyên liệu, thực phẩm đã được vận chuyển đến Madison Square Garden, New York.

Theo Page Six, công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện cưới của cặp đôi quyền lực đang diễn ra gấp rút. Toàn bộ nguyên liệu thực phẩm cao cấp như tôm hùm, gà nướng đen, các loại nông sản tươi, khoai tây chiên và sữa thượng hạng đã được vận chuyển liên tục vào Madison Square Garden (MSG) để chuẩn bị cho thực đơn tiệc cưới cao cấp.

Điểm nhấn của không gian lễ đường là một tòa lâu đài khổng lồ được xây dựng ngay bên trong khu vườn nhân tạo. Ý tưởng này bắt nguồn từ chính màn cầu hôn lãng mạn của siêu sao NFL dành cho giọng ca giành 14 giải Grammy tại sân vườn nhà riêng ở Missouri vào tháng 8/2025.

Công tác chuẩn bị cho lễ cưới đình đám của Taylor Swift đang diễn ra gấp rút. Ảnh: Backgrid/Page Six.

Chuỗi siêu đám cưới sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 2/7, trong đó tiệc tổng duyệt diễn ra tại Nhà hát Infosys với khoảng 100 khách mời VIP. Lễ cưới chính thức tổ chức vào 3/7 quy tụ hơn 1.000 khách mời. Cửa đón khách mở lúc 15h30, tiệc cocktail bắt đầu lúc 16h.

Hôn lễ chính thức sẽ diễn ra lúc 17h30 ngay trên sàn đấu của đấu trường MSG, nối tiếp bằng tiệc tối kéo dài đến 2h sáng hôm sau. Đáng chú ý, hai huyền thoại âm nhạc Stevie Nicks và Tim McGraw được xác nhận sẽ biểu diễn chúc mừng cặp đôi.

Để có được sự riêng tư tuyệt đối, Taylor Swift và Travis Kelce đã chi mạnh tay 3 triệu USD chỉ để thuê trọn vẹn đấu trường MSG trong 3 ngày. Ngoài ra, cặp đôi còn chi một khoản tiền lớn để thuê hơn 130 cảnh sát New York, bao gồm cả thám tử và lính mới, nhằm thiết lập hàng rào an ninh nghiêm ngặt xung quanh khu vực.

Swift và Kelce sánh đôi. Ảnh: BACKGRID.

Tại hiện trường, các xe tải cỡ lớn được bố trí chiến lược để chặn hoàn toàn tầm nhìn từ bên ngoài vào khu vực bốc dỡ hàng hóa. Các lối vào khác của MSG đều được phủ bạt lưới đen che kín. Toàn bộ nhân viên phục vụ và ê-kíp thi công phải trải qua các vòng kiểm tra an ninh gắt gao, đeo vòng tay nhận diện đặc biệt và hoàn toàn không được phép mang theo điện thoại di động vào bên trong.

Văn phòng Cấp phép Hoạt động Đường phố New York cũng xác nhận cặp đôi đã hoàn tất thủ tục phong tỏa các khu vực lân cận từ ngày 2/7 đến ngày 4/7 để phục vụ cho siêu đám cưới có một không hai này.