Khung cảnh choáng ngợp trước 'lễ cưới thế kỷ' của Taylor Swift

Lễ cưới đình đám của Taylor Swift và Travis Kelce sẽ diễn ra vào ngày 3/7. Những công đoạn cuối cùng của ngày trọng đại đang được gấp rút hoàn thiện.

Theo Daily Mail, chỉ còn vài ngày nữa, đám cưới được mong chờ nhất thập kỷ của Taylor Swift và siêu sao bóng bầu dục Travis Kelce sẽ chính thức diễn ra vào 3/7. Dù cặp đôi đã nỗ lực bảo mật thông tin đến mức tối đa, những hình ảnh mới nhất tại New York (Mỹ) cho thấy quy mô của siêu đám cưới này sẽ không hề kém cạnh bất kỳ đêm diễn cháy vé nào thuộc The Eras Tour.

Theo đó, cánh săn ảnh đã ghi lại khoảnh khắc hàng loạt phụ kiện và thiết bị sân khấu xa xỉ được vận chuyển vào bên trong Madison Square Garden (MSG) - địa điểm được cho là nơi tổ chức hôn lễ. Một tấm thảm đỏ hoành tráng đang được trải dọc lối đi VIP, đi kèm các thiết bị phức tạp. Chứng kiến khung cảnh này, nhiều người hâm mộ thừa nhận họ dễ lầm tưởng MSG đang chuẩn bị đăng cai một lễ trao giải Hollywood danh giá thay vì một đám cưới.

Đội ngũ thi công gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng cho hôn lễ thế kỷ. Ảnh: Daily Mail.

Theo nguồn tin từ NBC News, danh sách khách mời xác nhận tham dự đã lên đến 1.100 người, toàn bộ là những ngôi sao hạng A và nhân vật quyền lực.

Để ngăn chặn rò rỉ, toàn bộ khách mời, thậm chí là người thân và bạn bè thân thiết, đều bắt buộc phải ký một thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) kỹ thuật số thông qua một đường link riêng biệt. Thậm chí, địa chỉ chính xác của buổi lễ sẽ chỉ được gửi đến khách mời vào đúng buổi sáng ngày diễn ra sự kiện.

Về trang phục của cô dâu, Page Six tiết lộ "rắn chúa" sẽ thay nhiều bộ cánh khác nhau trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ (4/7). Nhiều nhà mốt hàng đầu đã thiết kế riêng các mẫu váy để nữ ca sĩ lựa chọn, trong đó có bộ đôi nhà thiết kế Laura Kim và Fernando Garcia (thương hiệu Monse, cựu Giám đốc sáng tạo Oscar de la Renta). Đặc biệt, một nguồn tin cho biết váy cưới chính của Taylor Swift có thể lấy cảm hứng từ bộ lễ phục biểu tượng của huyền thoại Elizabeth Taylor trong đám cưới năm 1950 với Conrad Hilton.

Cặp sao giữ động thái im lặng trước lễ cưới. Ảnh: GC Images.

Tuy nhiên, "đám cưới thế kỷ" này cũng đang vấp phải không ít sự phàn nàn từ các doanh nghiệp địa phương.

Do vị trí của MSG nằm ở khu vực vô cùng sầm uất của New York, việc thắt chặt an ninh quá mức đang khiến các nhà hàng, quán bar xung quanh lo ngại bị sụt giảm doanh thu nghiêm trọng.

Trả lời TMZ, nhiều chủ cửa hàng bức xúc cho biết họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo hay hướng dẫn phân luồng giao thông nào từ ban tổ chức dù sự kiện đã cận kề.

Hiện tại, đại diện của Taylor Swift và Travis Kelce vẫn giữ im lặng trước mọi đồn đoán.