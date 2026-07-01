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Giải trí

Khung cảnh choáng ngợp trước 'lễ cưới thế kỷ' của Taylor Swift

  • Thứ tư, 1/7/2026 10:04 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Lễ cưới đình đám của Taylor Swift và Travis Kelce sẽ diễn ra vào ngày 3/7. Những công đoạn cuối cùng của ngày trọng đại đang được gấp rút hoàn thiện.

Theo Daily Mail, chỉ còn vài ngày nữa, đám cưới được mong chờ nhất thập kỷ của Taylor Swift và siêu sao bóng bầu dục Travis Kelce sẽ chính thức diễn ra vào 3/7. Dù cặp đôi đã nỗ lực bảo mật thông tin đến mức tối đa, những hình ảnh mới nhất tại New York (Mỹ) cho thấy quy mô của siêu đám cưới này sẽ không hề kém cạnh bất kỳ đêm diễn cháy vé nào thuộc The Eras Tour.

Theo đó, cánh săn ảnh đã ghi lại khoảnh khắc hàng loạt phụ kiện và thiết bị sân khấu xa xỉ được vận chuyển vào bên trong Madison Square Garden (MSG) - địa điểm được cho là nơi tổ chức hôn lễ. Một tấm thảm đỏ hoành tráng đang được trải dọc lối đi VIP, đi kèm các thiết bị phức tạp. Chứng kiến khung cảnh này, nhiều người hâm mộ thừa nhận họ dễ lầm tưởng MSG đang chuẩn bị đăng cai một lễ trao giải Hollywood danh giá thay vì một đám cưới.

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Đội ngũ thi công gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng cho hôn lễ thế kỷ. Ảnh: Daily Mail.

Theo nguồn tin từ NBC News, danh sách khách mời xác nhận tham dự đã lên đến 1.100 người, toàn bộ là những ngôi sao hạng A và nhân vật quyền lực.

Để ngăn chặn rò rỉ, toàn bộ khách mời, thậm chí là người thân và bạn bè thân thiết, đều bắt buộc phải ký một thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) kỹ thuật số thông qua một đường link riêng biệt. Thậm chí, địa chỉ chính xác của buổi lễ sẽ chỉ được gửi đến khách mời vào đúng buổi sáng ngày diễn ra sự kiện.

Về trang phục của cô dâu, Page Six tiết lộ "rắn chúa" sẽ thay nhiều bộ cánh khác nhau trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ (4/7). Nhiều nhà mốt hàng đầu đã thiết kế riêng các mẫu váy để nữ ca sĩ lựa chọn, trong đó có bộ đôi nhà thiết kế Laura Kim và Fernando Garcia (thương hiệu Monse, cựu Giám đốc sáng tạo Oscar de la Renta). Đặc biệt, một nguồn tin cho biết váy cưới chính của Taylor Swift có thể lấy cảm hứng từ bộ lễ phục biểu tượng của huyền thoại Elizabeth Taylor trong đám cưới năm 1950 với Conrad Hilton.

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Cặp sao giữ động thái im lặng trước lễ cưới. Ảnh: GC Images.

Tuy nhiên, "đám cưới thế kỷ" này cũng đang vấp phải không ít sự phàn nàn từ các doanh nghiệp địa phương.

Do vị trí của MSG nằm ở khu vực vô cùng sầm uất của New York, việc thắt chặt an ninh quá mức đang khiến các nhà hàng, quán bar xung quanh lo ngại bị sụt giảm doanh thu nghiêm trọng.

Trả lời TMZ, nhiều chủ cửa hàng bức xúc cho biết họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo hay hướng dẫn phân luồng giao thông nào từ ban tổ chức dù sự kiện đã cận kề.

Hiện tại, đại diện của Taylor Swift và Travis Kelce vẫn giữ im lặng trước mọi đồn đoán.

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An Nhi

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  • Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

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  • TMZ

    TMZ

    TMZ là trang web tin tức lần đầu ra mắt vào ngày 8/11/2005. Trang này là dự án kết hợp giữa AOL và Telepictures Productions, một nhánh của hãng Warner Bros., cho đến khi công ty Time Warner tước bỏ quyền sở hữu của AOL vào năm 2009. Tên TMZ là viết tắt của cụm từ "thirty-mile zone".

    • Thành lập: 8/11/2005
    • Trụ sở: 13031 West Jefferson Boulevard, Los Angeles, California
    • Sáng lập: Harvey Levin, Jim Paratore

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