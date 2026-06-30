Mẹ đạo diễn Lý Hải qua đời, hưởng thọ 100 tuổi

Bà Phạm Thị Hai, mẹ đạo diễn Lý Hải qua đời vào ngày 27/6. Lễ an táng của bà diễn ra sáng 30/6.

Chiều 30/6, đạo diễn Lý Hải chia sẻ về sự ra đi của mẹ anh - bà Phạm Thị Hai. Đạo diễn cho biết bà mất vào ngày 27/6, hưởng thọ 100 tuổi. Bà ra đi trong vòng tay yêu thương của những người thân trong gia đình. Lễ tang của bà Phạm Thị Hai diễn ra vài ngày qua. Lễ đưa tang và an táng tổ chức vào sáng 30/6.

"Má đi thanh thản. Cảm ơn má vì đã dành trọn cuộc đời để yêu thương và hy sinh cho gia đình. Những nụ cười, những lời dạy bảo, những khoảnh khắc bình yên bên má sẽ mãi là ký ức quý giá trong lòng con cháu", đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn Lý Hải bên mẹ - bà Phạm Thị Hai. Ảnh: FBNV.

Gia đình của Lý Hải - Minh Hà cũng cảm ơn bà con, anh em, bạn bè và tất cả người thân yêu gần xa đã gửi lời động viên, chia buồn, đến tiễn đưa mẹ anh.

"Trong những ngày tang lễ, nếu có điều gì sơ suất, gia đình kính mong quý vị niệm tình thông cảm và lượng thứ. Gia đình xin chân thành cảm ơn những tình cảm, sự yêu thương, sẻ chia và lời cầu nguyện mà mọi người đã dành cho gia đình và cho má Hai", Lý Hải bày tỏ.

Nam đạo diễn cũng đăng tải lại những khoảnh khắc của mẹ anh bên con cháu những năm qua. Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chia buồn, động viên tới gia đình Lý Hải.

Vào năm 2024, bà Phạm Thị Hai từng dự sự kiện công chiếu phim Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải tại TP.HCM. Khi ấy, bà Hai ngồi xe lăn, được các con cháu hỗ trợ trong quá trình di chuyển tại sự kiện.

Theo Minh Hà, bà Phạm Thị Hai là nguyên mẫu của người mẹ đơn thân trong phim Lật mặt 7: Một điều ước, với tính cách bao dung, chịu thương chịu khó và một lòng hy sinh cho các con. Hàng năm, mỗi dịp gia đình hội tụ đông đủ, vợ chồng đạo diễn Lý Hải đều chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, đầm ấm bên nhau.