Amber Heard bị bóc mẽ

Cara Delevingne xác nhận rằng cô từng có quan hệ tình cảm với Amber Heard vào thời điểm đồng nghiệp đang ly hôn với Johnny Depp.

Theo Daily Mail, xuất hiện trên chương trình The Louis Theroux Podcast, Cara Delevingne thừa nhận cô và Amber Heard từng có mối quan hệ tình cảm vào thời điểm nữ diễn viên Aquaman đang trải qua cuộc ly hôn ồn ào với tài tử Johnny Depp vào năm 2016.

Siêu mẫu Anh chia sẻ mối quan hệ của họ bắt đầu nảy sinh khi cùng tham gia London Fields (bộ phim có sự góp mặt của cả Johnny Depp). Cô nhớ lại: "Tôi nghĩ Johnny Depp đã bị cơn ghen làm cho điên cuồng. Vào thời điểm đó, giữa chúng tôi chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau khi họ ly hôn, mọi chuyện đã bắt đầu. Khi họ đang làm thủ tục ra tòa, chúng tôi đã quấn quýt lấy nhau".

Cara Delevingne xác nhận rằng cô từng có quan hệ tình cảm với Amber Heard. Ảnh: WireImage/Backgrid.

Bên cạnh đó, Cara cũng không ngần ngại nhắc đến việc Amber Heard đồng thời có mối quan hệ tình cảm phức tạp với tỷ phú Elon Musk ở giai đoạn đó. "Nhưng cô ấy cũng dây dưa với cả những người khác nữa", siêu mẫu cho biết.

Vụ ly hôn nghìn tỷ và cuộc chiến pháp lý kéo dài 6 tuần được phát sóng trực tiếp vào năm 2022 đã khiến Amber Heard kiệt quệ. Sau khi bị tòa tuyên thua kiện và phải bồi thường cho Johnny Depp, Amber đã rời bỏ Hollywood để chuyển đến Madrid (Tây Ban Nha) sinh sống nhằm làm lại từ đầu. Hiện cô tập trung nuôi dạy con cái và tìm kiếm nguồn năng lượng tích cực mới.

Trong khi đó, Cara Delevingne hạnh phúc trong mối tình kéo dài 4 năm với nữ ca sĩ Minke.

Trải qua nhiều thăng trầm, Cara nói: "Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thực sự biết yêu. Trước đây, tôi luôn tự hủy hoại các mối quan hệ của mình vì chất kích thích hoặc công việc. Giờ đây, tình yêu là điều quan trọng nhất với tôi". Nữ siêu mẫu cũng bày tỏ mong muốn sẽ thành lập gia đình và sinh con trong tương lai để chữa lành những tổn thương thơ ấu của chính mình.