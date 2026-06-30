Khoảnh khắc gượng gạo của David Beckham

David Beckham và Katherine Jenkins tình cờ chạm mặt nhau tại khán đài Wimbledon sau những lùm xùm.

Theo Mirror, cựu danh thủ Anh vừa có cuộc chạm trán bất ngờ với ca sĩ Katherine Jenkins trên khán tại hàng ghế VIP Wimbledon. Hình ảnh của cả hai nhanh chóng lọt vào ống kính truyền thông và thu hút sự quan tâm từ phía công chúng.

Đáng chú ý, David Beckham cùng mẹ, bà Sandra, ngồi ngay phía trước vợ chồng Jenkins và đạo diễn Andrew Levitas.

Đây không phải lần đầu tiên cả hai rơi vào tình huống khó xử nói trên. Hai năm trước, họ cũng từng ngồi sát nhau tại chính giải đấu này.

Mối bất hòa của hai ngôi sao bắt đầu từ năm 2017, khi một loạt email cá nhân của David Beckham gửi cho cố vấn bị rò rỉ. Trước đó, vào năm 2014, giọng ca Katherine Jenkins được trao huân chương OBE (Huân chương Đế quốc Anh) danh giá vì những cống hiến cho âm nhạc và từ thiện, trong khi Beckham lại trượt danh hiệu Hiệp sĩ.

Hai ngôi sao vướng lùm xùm nhiều năm qua. Ảnh: Karwai Tang.

Sự việc khiến cựu ngôi sao Real Madrid phẫn nộ. Trong email bị rò rỉ, Beckham đã dùng những lời lẽ thóa mạ nặng nề nhắm vào nữ ca sĩ như "Katherine Jenkins nhận OBE vì cái gì chứ? Hát ở giải bóng bầu dục, đi thăm quân đội và chơi thuốc à. Đúng là một trò hề".

Katherine Jenkins sau đó thừa nhận cô tổn thương sâu sắc trước những lời lẽ của Beckham, đặc biệt là khi cựu danh thủ chưa từng liên hệ để xin lỗi cô. Chia sẻ với truyền thông, nữ ca sĩ bày tỏ sự ngơ ngác khi bỗng dưng bị kéo vào ồn ào không đáng có.

"Tôi không hiểu vì sao mình lại trở thành mục tiêu công kích. Tôi biết mình đã làm được những gì. Huân chương OBE là sự ghi nhận cho âm nhạc và hành trình từ thiện của tôi. Việc này thật thất vọng nhưng tôi không bận tâm. Ưu tiên của tôi là con cái, gia đình và âm nhạc, còn những phát ngôn đó chỉ là tiếng ồn vô nghĩa ở phía sau", Jenkins chia sẻ.

Ồn ào này xảy ra chỉ 5 năm sau khi nữ ca sĩ phải công khai phủ nhận tin đồn thất thiệt về việc có quan hệ tình cảm lén lút với Beckham trên mạng xã hội.

Sau nhiều năm chờ đợi, David Beckham cuối cùng cũng đã chính thức được phong tước Hiệp sĩ vào năm 2025 nhờ những đóng góp cho thể thao và cộng đồng.