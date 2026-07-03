Bình Tinh cho biết nghệ sĩ Minh Hòa gặp biến chứng, sốt cao, suy hô hấp. Ông phải vào lại phòng chăm sóc đặc biệt.

Tối 3/7, Bình Tinh thông tin về sức khỏe của nghệ sĩ Minh Hòa khi điều trị đột quỵ. Theo nữ nghệ sĩ, ông gặp một số biến chứng như sốt cao, suy hô hấp. Nghệ sĩ Minh Hòa được đưa trở lại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện An Bình (TP.HCM) để tiếp tục theo dõi, điều trị.

"Đến thời điểm này, tôi đã nhận ra bình yên đáng giá hơn chuyện hơn thua. Sức khỏe quý hơn tiền bạc và gia đình quan trọng hơn mọi cuộc vui ngoài kia. Nguyện Thánh Tổ che chở cho anh vì tất cả. Em và mọi người vẫn ở đây", cô chia sẻ.

Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời động viên và mong nghệ sĩ Minh Hòa sớm vượt qua bạo bệnh.

Nghệ sĩ Minh Hòa gặp biến chứng khi điều trị đột quỵ. Ảnh: @binhtinh.

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt, người hâm mộ cũng ủng hộ tiền để hỗ trợ gia đình nghệ sĩ Minh Hòa. Theo NSND Hữu Quốc, tổng số tiền mọi người ủng hộ nghệ sĩ Minh Hòa hơn 154 triệu đồng. Nghệ sĩ Bình Tinh đứng ra lo liệu toàn bộ chi phí điều trị bệnh của nghệ sĩ Minh Hòa.

Nghệ sĩ Minh Hòa nhập viện cấp cứu vào tối 30/6, sau khi trải qua một số triệu chứng bất thường. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận nghệ sĩ Minh Hòa bị đột quỵ, vỡ mạch máu não, tình trạng nguy kịch, có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Hiện nam nghệ sĩ vẫn đang theo dõi, điều trị tại khoa Đột quỵ của bệnh viện. Vợ và con trai của nghệ sĩ Minh Hòa ở bên cạnh, chăm sóc anh.

Nghệ sĩ Minh Hòa sinh năm 1974. Anh hiện là nghệ sĩ thuộc đoàn cải lương Huỳnh Long. Trước đây, nghệ sĩ từng có thời gian hoạt động ở nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.

Cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ Minh Hòa khó khăn, thu nhập bấp bênh. Vợ chồng anh và con trai đang ở nhà thuê tại TP.HCM.