Dàn WAGs tuyển Anh bật khóc trên khán đài

Vợ và bạn gái các cầu thủ tuyển Anh buồn bã, thất vọng khi đội nhà thất bại trước Argentina ở trận bán kết World Cup 2026.

Theo Daily Mail, thất bại 1-2 trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 diễn ra ở Atlanta (Mỹ) đã chấm dứt giấc mơ vô địch của tuyển Anh.

Trận đấu khởi đầu đầy hứa hẹn cho tuyển Anh khi Anthony Gordon lập công từ đường tạt bóng của Morgan Rogers, mở tỷ số 1-0. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Argentina nhanh chóng gỡ hòa nhờ cú sút xa của Enzo Fernández. Bi kịch ập đến ở phút bù giờ, từ pha treo bóng của Lionel Messi, Lautaro Martínez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện Nam Mỹ.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ống kính truyền hình lập tức đổ dồn về phía khán đài VIP. Megan Pickford, vợ thủ thành Jordan Pickford, ôm đầu bàng hoàng khi chứng kiến chồng gục ngã dưới sân đấu. Gần đó, Naima Corbin (vợ Eberechi Eze) và Ellie (vợ Ollie Watkins) vội vã ôm lấy người bạn đời để an ủi. Vợ của Harry Kane - Kate, cùng bạn gái Jude Bellingham - Ashlyn Castro cũng lặng người với gương mặt buồn bã khi trận đấu khép lại. Nhiều nàng WAGs khác bật khóc trên khán đài.

Dàn WAGs tuyển Anh buồn bã trên khán đài. Ảnh: WCNP.

Chỉ ít giờ trước đó, dàn WAGs tuyển Anh vẫn tràn đầy năng lượng tiếp lửa cho "Tam sư". Megan Pickford gây chú ý trên TikTok khi đăng clip phân vân lựa chọn trang phục hàng hiệu giữa chiếc áo đấu in số của chồng phối cùng thắt lưng Celine, túi Chanel, và một chiếc đầm đen trắng thời thượng từ Meshki. Cô cũng chia sẻ hình ảnh đáng yêu của các con diện áo đấu cổ vũ bố trước giờ bóng lăn.

Trước thềm trận bán kết, Megan vừa trải qua sự cố dở khóc dở cười khi bị thất lạc toàn bộ hành lý chứa trang phục thiết kế đắt đỏ. Phải sát giờ bóng lăn cô mới nhận lại được vali và đăng video ôm chặt hành lý đầy hài hước. Dù chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, hành trình của Megan và dàn WAGs tuyển Anh đã phải khép lại trong tiếc nuối tại nước Mỹ.