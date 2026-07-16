Chồng hơn 20 tuổi của Lee Young Ae hiếm hoi lộ diện

Vợ chồng Lee Young Ae vừa có buổi gặp gỡ thân mật cùng một số bạn bè. Doanh nhân Jeong Ho Young hiếm hoi lộ diện.

Theo Osen, ngày 15/7, nhạc sĩ Kim Hyung Seok đăng tải bức ảnh chụp cùng diễn viên Lee Young Ae và nhà văn Jang Il Young. Đáng chú ý, ông xã của Lee Young Ae là doanh nhân Jeong Ho Young cũng xuất hiện trong buổi gặp gỡ. Đây là lần hiếm hoi chồng nữ diễn viên lộ diện.

Doanh nhân Jeong Ho Young diện áo thun đen phối cùng quần kaki, ngồi cạnh Lee Young Ae. Trong khi nữ diễn viên diện trang phục thanh lịch, rạng rỡ bên chồng. Ở tuổi 55, Lee Young Ae vẫn giữ được vóc dáng cân đối, làn da trắng, ít tỳ vết. Chồng nữ diễn viên cũng được khen phong độ ở tuổi 75.

Doanh nhân Jeong Ho Young là Hàn kiều sống ở Mỹ và từng tốt nghiệp loại ưu tú tại Học viện Công nghệ Illinois. Ông Jung gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực truyền thông, kinh doanh xe hơi trước khi chuyển sang ngành an ninh quốc phòng.

Vợ chồng Lee Young Ae gặp gỡ một số bạn bè thân thiết. Ảnh: Kim Hyung Seok.

Jung Ho Young trở về Hàn Quốc và thành lập một doanh nghiệp viễn thông vào cuối những năm 1980. Ông cũng từng đảm nhận vị trí Chủ tịch của một công ty trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Theo nhiều nguồn tin, khối tài sản hiện tại của vị doanh nhân này ước tính lên tới 2.000 tỷ won.

Lee Young Ae và Jeong Ho Young chính thức về chung một nhà vào tháng 8/2009. Hai năm sau, vợ chồng diễn viên đón cặp song sinh 1 trai, 1 gái.

Lee Young Ae sinh năm 1971, bắt đầu đóng phim từ năm 1993 và được coi là một trong những minh tinh đẹp nhất lịch sử màn ảnh Hàn.

Với siêu hit truyền hình Nàng Dae Jang Geum (2003), cô đã trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên quyết định nghỉ đóng phim để tập trung học cao học.

Nữ diễn viên nổi tiếng với siêu hit truyền hình Nàng Dae Jang Geum. Ảnh: Naver.

Sau khi kết hôn và sinh con, người đẹp gần như rút lui khỏi ngành giải trí.

Không thường xuyên hoạt động nghệ thuật, nhưng nữ diễn viên vẫn là ngôi sao quyền lực bậc nhất showbiz.

Trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên chia sẻ: "Nhìn lại độ tuổi 20, tôi thấy mình đã làm việc chăm chỉ. Một trong những lý do khiến tôi làm việc không ngừng nghỉ là sợ mọi người lãng quên. Thời gian đó, tôi đã mơ hồ nghĩ đến việc phải gián đoạn hoạt động nếu kết hôn. Bởi vậy, sau khi lập gia đình, tôi vẫn muốn trở thành diễn viên tài năng. Để làm được điều đó, tôi tích cực tham gia nhiều dự án. Tôi nghĩ mình đã trải qua độ tuổi 20 ý nghĩa và hoàn thành được kế hoạch đặt ra".