Xuân Mai 'Con cò bé bé' ở tuổi 31

Xuân Mai gây chú ý khi trở lại âm nhạc sau hơn hai thập kỷ vắng bóng. Cô kết hợp với Xuân Nghi trong sản phẩm mới mang tên Có ai quan tâm mình đâu. Đây là một trong số các ca khúc thuộc mini album của Xuân Nghi. Sản phẩm có chất liệu pop rock làm chủ đạo, với thông điệp về việc buông bỏ những định kiến, tiếng nói tiêu cực và áp lực từ bên ngoài để sống đúng với điều mình tin tưởng.
Một số hình ảnh mới trong MV của Xuân Mai - Xuân Nghi. Đây là lần đầu tiên cặp "ngôi sao nhí" có sản phẩm chung. Một số hình ảnh mới nhất của giọng ca Con cò bé bé cũng nhận sự quan tâm từ phía công chúng. Xuân Mai chia sẻ cô hồi hộp trong lần trở lại âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng. Cô mong nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả.
Ở tuổi 31, vẻ ngoài của Xuân Mai có nhiều thay đổi so với trước. Những năm qua, cô tập trung thời gian cho gia đình tại Mỹ. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu đăng tải những khoảnh khắc của các con. Thỉnh thoảng, vợ chồng cô đưa ba con đi du lịch, nghỉ dưỡng, trải nghiệm cuộc sống.
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Trong một bài phỏng vấn, Xuân Mai chia sẻ cuộc sống hiện tại của cô không hào nhoáng mà giản dị và thoải mái. "Tôi không chỉ sống cho bản thân mà còn có chồng, con bên cạnh. Trước khi nghĩ hay làm gì đó thì đều phải nghĩ điều mình làm có ảnh hưởng tới gia đình không, mọi người có buồn vì mình không. Điều đó cũng tốt vì mỗi quyết định đưa ra phải thận trọng, không thể nóng vội", cô nói.
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Sau khi sang Mỹ định cư, Xuân Mai từng có thời gian làm ở ngân hàng, kinh doanh. Ca sĩ cho biết: "Những người thân đều biết tôi sống thiên về tình cảm, gia đình và luôn mơ ước về tổ ấm của riêng mình. Nhưng tôi cũng rất kỹ tính về chuyện này. Tôi muốn các con lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ". Trong thời gian mang thai, nuôi con, cô nhận được sự hỗ trợ từ mẹ.
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Xuân Mai sinh năm 1995, là giọng ca nhí nổi tiếng ở thập niên 1990. Năm 2 tuổi, cô đã đi biểu diễn và phát hành album đầu tay Con cò bé bé. Xuân Mai trở thành hiện tượng, thậm chí truyền thông gọi cô là thần đồng âm nhạc. Xuân Mai tới Mỹ từ năm 7 tuổi vì muốn tập trung cho việc học. Năm 2009, cô có ý định trở lại Việt Nam gây dựng sự nghiệp ca hát một lần nữa. Tuy nhiên, kế hoạch đó không thể thực hiện bởi ca sĩ nhí vướng lịch học. Cô kết hôn năm 2016 và sinh 3 con trong 3 năm liên tiếp.
Ngụm đắng xuôi ngàn là tập truyện ngắn mới của tác giả Hoài Sa về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc, do NXB Kim Đồng phát hành. 10 truyện ngắn trong tác phẩm thể hiện sự khác biệt không lẫn vào nhau. Yếu tố phong tục, văn hóa của các dân tộc miền núi được lồng ghép khá khéo léo trong mạch truyện. Đó là lễ hội Lồng tồng trong Chim khảm khắc gọi nhau, tục đi qua nhà tranh trong lễ cưới người Dao của truyện Trong tựa gương soi, tục nhận con nuôi người Hmong ở Con thắt sợi chỉ đỏ.