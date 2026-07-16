Xuân Mai 'Con cò bé bé' ở tuổi 31

Trong một bài phỏng vấn, Xuân Mai chia sẻ cuộc sống hiện tại của cô không hào nhoáng mà giản dị và thoải mái. "Tôi không chỉ sống cho bản thân mà còn có chồng, con bên cạnh. Trước khi nghĩ hay làm gì đó thì đều phải nghĩ điều mình làm có ảnh hưởng tới gia đình không, mọi người có buồn vì mình không. Điều đó cũng tốt vì mỗi quyết định đưa ra phải thận trọng, không thể nóng vội", cô nói.