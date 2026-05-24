Con trai ông Trump cưới người mẫu

  • Chủ nhật, 24/5/2026 09:12 (GMT+7)
Donald Trump Jr. và Bettina Anderson đã đăng ký kết hôn ở Florida. Cặp đôi tổ chức lễ cưới tại một hòn đảo tư nhân ở Bahamas.

Theo People, ngày 23/5 (giờ địa phương), Donald Trump Jr. - con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump - tổ chức lễ cưới với người mẫu kiêm nhà hoạt động xã hội Bettina Anderson. Hôn lễ diễn ra trong không gian riêng tư và ấm cúng tại một hòn đảo cá nhân thuộc quần đảo Bahamas.

Theo nguồn tin thân cận, buổi lễ có sự tham dự của một nhóm nhỏ khách mời gồm người thân và bạn bè thân thiết. Các em của chú rể là Ivanka Trump, Eric Trump, Tiffany Trump cùng vợ/chồng của họ đều có mặt để chúc phúc cho cặp đôi.

Donald Trump Jr. và Bettina Anderson kết hôn sau vài năm gắn bó. Ảnh: Reuters.

"Đó là một ngày tuyệt đẹp. Bettina và Don Jr. đã kết hôn tại nơi mà họ thường xuyên lui tới", một nguồn tin chia sẻ.

Lễ cưới tại Bahamas diễn ra chỉ vài ngày sau khi cặp đôi bí mật hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại bang Florida. Hồ sơ pháp lý mà tờ People thu thập được cho thấy hai người đã nộp đơn xin kết hôn từ ngày 14/5 và chính thức ký tên vào ngày 22/5.

Lễ cưới trên giấy tờ của họ được tổ chức tại biệt thự của Kristina Anderson McPherson (chị gái sinh đôi của cô dâu) ở West Palm Beach, Florida. Người chủ trì hôn lễ chính là anh rể của Bettina, luật sư bất động sản Bradley McPherson.

Donald Trump Jr. (48 tuổi) là con trai cả của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, cô dâu Bettina Anderson (39 tuổi) là một người mẫu nổi tiếng tại Palm Beach, con gái của doanh nhân Harry Loy Anderson Jr. và nhà từ thiện Inger Anderson. Trước khi đến với Bettina, Don Jr. từng kết hôn với Vanessa Trump và có 5 người con chung, đồng thời từng có thời gian đính hôn với cựu MC Fox News Kimberly Guilfoyle.

Mối quan hệ giữa Donald Trump Jr. và Bettina Anderson được cho là bắt đầu từ giữa năm 2024. Ban đầu, cả hai vướng tin đồn hẹn hò khi xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện chính trị và đời sống xã hội, đặc biệt tại khu vực Palm Beach. Đến đầu năm 2025, cặp đôi dần công khai mối quan hệ, thường xuyên đồng hành tại các sự kiện lớn, từ hoạt động của gia đình Trump đến các chuyến đi và gala.

An Nhi

