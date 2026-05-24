Con trai ông Trump cưới người mẫu

Theo People, ngày 23/5 (giờ địa phương), Donald Trump Jr. - con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump - tổ chức lễ cưới với người mẫu kiêm nhà hoạt động xã hội Bettina Anderson. Hôn lễ diễn ra trong không gian riêng tư và ấm cúng tại một hòn đảo cá nhân thuộc quần đảo Bahamas.
Theo nguồn tin thân cận, buổi lễ có sự tham dự của một nhóm nhỏ khách mời gồm người thân và bạn bè thân thiết. Các em của chú rể là Ivanka Trump, Eric Trump, Tiffany Trump cùng vợ/chồng của họ đều có mặt để chúc phúc cho cặp đôi.
Donald Trump Jr. và Bettina Anderson kết hôn sau vài năm gắn bó. Ảnh: Reuters.
"Đó là một ngày tuyệt đẹp. Bettina và Don Jr. đã kết hôn tại nơi mà họ thường xuyên lui tới", một nguồn tin chia sẻ.
Lễ cưới tại Bahamas diễn ra chỉ vài ngày sau khi cặp đôi bí mật hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại bang Florida. Hồ sơ pháp lý mà tờ People thu thập được cho thấy hai người đã nộp đơn xin kết hôn từ ngày 14/5 và chính thức ký tên vào ngày 22/5.
Lễ cưới trên giấy tờ của họ được tổ chức tại biệt thự của Kristina Anderson McPherson (chị gái sinh đôi của cô dâu) ở West Palm Beach, Florida. Người chủ trì hôn lễ chính là anh rể của Bettina, luật sư bất động sản Bradley McPherson.
Donald Trump Jr. (48 tuổi) là con trai cả của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, cô dâu Bettina Anderson (39 tuổi) là một người mẫu nổi tiếng tại Palm Beach, con gái của doanh nhân Harry Loy Anderson Jr. và nhà từ thiện Inger Anderson. Trước khi đến với Bettina, Don Jr. từng kết hôn với Vanessa Trump và có 5 người con chung, đồng thời từng có thời gian đính hôn với cựu MC Fox News Kimberly Guilfoyle.
Mối quan hệ giữa Donald Trump Jr. và Bettina Anderson được cho là bắt đầu từ giữa năm 2024. Ban đầu, cả hai vướng tin đồn hẹn hò khi xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện chính trị và đời sống xã hội, đặc biệt tại khu vực Palm Beach. Đến đầu năm 2025, cặp đôi dần công khai mối quan hệ, thường xuyên đồng hành tại các sự kiện lớn, từ hoạt động của gia đình Trump đến các chuyến đi và gala.
Công thức kiếm tiền của Taylor Swift
Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.
Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.
Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.