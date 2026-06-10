Cuộc sống Trường Giang, Nhã Phương ở nhà vườn nghìn m2

Trường Giang và Nhã Phương cùng các con tận hưởng cuộc sống thanh bình, nhẹ nhàng ở nhà vườn nghìn m2 tại Xuyên Mộc, TP.HCM.

Trên trang cá nhân, Trường Giang và Nhã Phương vừa thực hiện vlog, ghi lại những khoảnh khắc của cả gia đình tại căn nhà vườn mang tên "Nhà trọ Destiny" ở Xuyên Mộc, TP.HCM. Các thành viên diện trang phục đồng điệu, cùng trải nghiệm nhiều hoạt động bên nhau.

Vợ chồng cặp sao cùng các con thu hoạch trái cây, rau củ. Trường Giang còn tự tay vào bếp để nấu các món ngon cho vợ con. Các bé vui vẻ, thoải mái khi vui chơi, tương tác với cha mẹ trong không gian mát mẻ, thoáng đãng.

Trường Giang, Nhã Phương bên các con ở nhà vườn. Ảnh: FBNV.

Căn nhà của Trường Giang được xây từ năm 2019, thời điểm con gái đầu lòng Destiny ra đời. Nhà vườn rộng hàng nghìn m2 và được trồng nhiều cây trái, rau sạch.

Thời gian rảnh rỗi, vợ chồng Trường Giang thường đưa các con về đây để nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống. Ngoài ra, đây cũng là nơi đạo diễn Nhà ba tôi một phòng tiếp đón bạn bè, đồng nghiệp hoặc ghi hình nhiều chương trình, vlog của anh.

Trường Giang và Nhã Phương bắt đầu quen biết qua bộ phim 49 Ngày vào năm 2015. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, họ dần nảy sinh tình cảm. Trường Giang đã công khai cầu hôn vợ tương lai trên sóng truyền hình trong một chương trình năm 2018.

Họ chính thức về chung một nhà vào 25/9/2018. Đám cưới được tổ chức tại TP.HCM, với sự tham dự của đông đảo bạn bè trong giới giải trí.

Sau 8 năm về chung một nhà, cặp sao có cuộc hôn nhân viên mãn bên 3 con. Trong cuộc phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, chia sẻ về bí quyết giữ hạnh phúc sau nhiều năm, Trường Giang cho biết: "Từ lúc lấy nhau rồi, cả hai xác định là cùng nhìn về một hướng, yêu thương, chăm sóc và nuôi dạy các con. Đó là điều tiên quyết. Gia đình tôi không cãi lộn. Và nếu có chỉ là một phía thôi. Nhã Phương muốn nói gì thì nói. Tôi cứ việc ôm con thôi. React mà làm gì. Điều gì rồi cũng qua thôi. Từ khi cưới nhau đến giờ là vậy rồi. Hai đứa hay cãi nhau là bất đồng quan điểm chuyện nuôi con thôi, không có gì to tát. Cãi nhau um xùm là không có. Cứ nhàng nhàng trôi qua thôi".