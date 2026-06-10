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Giải trí

Cuộc sống Trường Giang, Nhã Phương ở nhà vườn nghìn m2

  • Thứ tư, 10/6/2026 22:01 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Trường Giang và Nhã Phương cùng các con tận hưởng cuộc sống thanh bình, nhẹ nhàng ở nhà vườn nghìn m2 tại Xuyên Mộc, TP.HCM.

Trên trang cá nhân, Trường GiangNhã Phương vừa thực hiện vlog, ghi lại những khoảnh khắc của cả gia đình tại căn nhà vườn mang tên "Nhà trọ Destiny" ở Xuyên Mộc, TP.HCM. Các thành viên diện trang phục đồng điệu, cùng trải nghiệm nhiều hoạt động bên nhau.

Vợ chồng cặp sao cùng các con thu hoạch trái cây, rau củ. Trường Giang còn tự tay vào bếp để nấu các món ngon cho vợ con. Các bé vui vẻ, thoải mái khi vui chơi, tương tác với cha mẹ trong không gian mát mẻ, thoáng đãng.

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Trường Giang, Nhã Phương bên các con ở nhà vườn. Ảnh: FBNV.

Căn nhà của Trường Giang được xây từ năm 2019, thời điểm con gái đầu lòng Destiny ra đời. Nhà vườn rộng hàng nghìn m2 và được trồng nhiều cây trái, rau sạch.

Thời gian rảnh rỗi, vợ chồng Trường Giang thường đưa các con về đây để nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống. Ngoài ra, đây cũng là nơi đạo diễn Nhà ba tôi một phòng tiếp đón bạn bè, đồng nghiệp hoặc ghi hình nhiều chương trình, vlog của anh.

Trường Giang và Nhã Phương bắt đầu quen biết qua bộ phim 49 Ngày vào năm 2015. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, họ dần nảy sinh tình cảm. Trường Giang đã công khai cầu hôn vợ tương lai trên sóng truyền hình trong một chương trình năm 2018.

Họ chính thức về chung một nhà vào 25/9/2018. Đám cưới được tổ chức tại TP.HCM, với sự tham dự của đông đảo bạn bè trong giới giải trí.

Sau 8 năm về chung một nhà, cặp sao có cuộc hôn nhân viên mãn bên 3 con. Trong cuộc phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, chia sẻ về bí quyết giữ hạnh phúc sau nhiều năm, Trường Giang cho biết: "Từ lúc lấy nhau rồi, cả hai xác định là cùng nhìn về một hướng, yêu thương, chăm sóc và nuôi dạy các con. Đó là điều tiên quyết. Gia đình tôi không cãi lộn. Và nếu có chỉ là một phía thôi. Nhã Phương muốn nói gì thì nói. Tôi cứ việc ôm con thôi. React mà làm gì. Điều gì rồi cũng qua thôi. Từ khi cưới nhau đến giờ là vậy rồi. Hai đứa hay cãi nhau là bất đồng quan điểm chuyện nuôi con thôi, không có gì to tát. Cãi nhau um xùm là không có. Cứ nhàng nhàng trôi qua thôi".

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Hải Tú ở hiện tại

Trong sản phẩm mới nhất của Sơn Tùng, Hải Tú giữ vị trí Project & Artist Manager. Trước đó, cô từng thử sức với vai trò diễn xuất, travel blogger và mẫu ảnh.

2 giờ trước

An Nhi

trường giang TP.HCM Nhã Phương Trường Giang trường giang

  • Trần Thị Nhã Phương

    Trần Thị Nhã Phương

    Trần Thị Nhã Phương sinh ngày 20, tháng 5, năm 1990 là một nữ diễn viên điện ảnh người Việt Nam. Nhã Phương xuất thân là một sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và từng tham gia rất nhiều những bộ phim lớn nhỏ. Tuy nhiên, sau phim ngắn “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò” Nhã Phương mới được đông đảo khán giả biết đến. Sau đó, Nhã Phương tiếp tục góp mặt trong các bộ phim như: Những thiên thần áo trắng, Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân,...

    Bạn có biết: Khi thi đại học, Nhã Phương dự định nộp hồ sơ vào trường có liên quan đến âm nhạc nhưng lại đăng ký nhầm vào ngành diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

    • Ngày sinh: 10/06/1990
    • Chiều cao: 1.63 m
    • Phim tiêu biểu: Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân, Yêu đi đừng sợ!, Lôi báo,...

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  • Võ Vũ Trường Giang

    Võ Vũ Trường Giang

    Trường Giang, tên thật Võ Vũ Trường Giang, là một nam diễn viên hài bén duyên với sân khấu sau một lần đóng thế vai quần chúng được cố nghệ sĩ Hữu Lộc phát hiện và gia nhập sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh được khán giả yêu mến qua vai diễn Mười Khó trong vở "Khó" trình diễn tại liveshow "Bước chân miền Trung" của Đàm Vĩnh Hưng. Ở lĩnh vực phim ảnh, anh góp mặt trong các bộ phim chiếu rạp như "Lật mặt", "49 ngày", "Taxi em tên gì",... Ngoài ra, anh cũng rất thành công trong vai trò người dẫn chương trình thực tế.

    Bạn có biết: Tại lễ trao giải Mai Vàng 2016, Trường Giang đã gây bất ngờ khi liên tục chiến thắng bốn giải tại bốn hạng mục: "Nam diễn viên sân khấu", "Diễn viên hài", "Nam diễn viên điện ảnh/phim truyền hình" và "Người dẫn chương trình".

    • Ngày sinh: 20/04/1983
    • Chiều cao: 1.67 m
    • Vở hài tiêu biểu: Bụi đời teen, Khó, Ai sợ ai, Osin là ông nội, Ông Tào ông Lao, Trở về, Chuyến xe ngày Tết,...

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