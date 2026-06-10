Hải Tú ở hiện tại

Những hình ảnh mới đây của Hải Tú tại hậu trường thực hiện MV Come My Way của Sơn Tùng đang gây chú ý. Cô đồng hành cùng chủ nhân bản hit hơn 30 triệu lượt xem trong các hoạt động ghi hình sản phẩm tại Mỹ và Việt Nam. Hải Tú giữ vị trí Project & Artist Manager của Come My Way. Tuy nhiên, trong phần credit sản phẩm, Hải Tú lấy tên Emma Le.

Với vị trí này, Hải Tú vừa quản lý dự án, vừa hỗ trợ trực tiếp cho Sơn Tùng trong quá trình thực hiện MV. Cô theo sát các khâu từ lên ý tưởng, ghi hình, hậu kỳ đến phát hành, nhằm đảm bảo dự án diễn ra đúng tiến độ và đúng hình ảnh mà nam ca sĩ muốn xây dựng.

Hình ảnh rạng rỡ, tươi tắn của Hải Tú trong quá trình thực hiện MV. Trước đó, trong MV Đừng làm trái tim anh đau ra mắt tháng 6/2024, Hải Tú cũng được ghi nhận với vai trò Project Manager (tạm dịch: Quản lý dự án).

Những năm gần đây, vai trò của Hải Tú ở công ty M-TP Entertainment rất khó định danh. Trước đó, cô được công bố là talent, song chỉ mới tham gia diễn xuất trong MV Chúng ta của hiện tại và Chúng ta của tương lai. Từ đó đến nay, cô không có sản phẩm nào khác. Năm ngoái, cô thử sức với lĩnh vực travel blogger.

Song đến tháng 7/2025, loạt ảnh táo bạo được cho là của Hải Tú, chụp từ tháng 7/2018, bất ngờ bị "đào" lại trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, cô tạo dáng được cho là nhạy cảm. Studio vẫn để công khai loạt ảnh và phần bình luận ngập tràn những nhận xét trái chiều. Từ đó đến nay, Hải Tú càng kín tiếng hơn.

Cô rất ít hoạt động trên mạng xã hội. Hình ảnh gần nhất mà cô cập nhật trên trang cá nhân là vào tháng 3, trong một buổi đi cà phê. Nhiều năm qua, chuyện tình cảm giữa cô và Sơn Tùng vướng nhiều đồn đoán. Song cả hai không lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.