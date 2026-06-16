Brooklyn Beckham nhận bão chỉ trích

Động thái mới đây của Brooklyn Beckham tiếp tục gây tranh luận. Hình ảnh anh cười nhếch mép được cho là nhắm tới cha mẹ.

Theo Daily Mail, cậu cả nhà Beckham đang phải nhận loạt chỉ trích dữ dội sau khi phát hành một video quảng cáo được cho là "cà khịa" cha mẹ. Cụ thể, trong video hợp tác với một hãng giao đồ ăn nhân kỳ World Cup 2026, Brooklyn cười đầy ẩn ý và nói: "Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại xem World Cup tại nhà… Chuyện dài lắm". Đoạn clip khép lại bằng dòng chữ: "Mọi chuyện rất phức tạp. Sẽ sớm bật mí thêm".

Đáng chú ý, trong video xuất hiện hàng loạt chi tiết ẩn ý được cho là sắp đặt có chủ đích. Quý tử nhà Beckham đã tháo chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá 250.000 bảng Anh do David Beckham tặng trước đó để đặt một chiếc đồng hồ mới lên bàn. Trên bàn cũng xuất hiện một xấp thư chưa mở, ám chỉ việc anh cắt đứt liên lạc với gia đình.

Brooklyn Beckham xuất hiện trong một video hợp tác với hãng giao đồ ăn ở Mỹ. Ảnh: IGNV.

Ngoài ra, khoảnh khắc anh cười nhếch mép được xem là nhắm tới cha mẹ. Dưới video, dân mạng để lại nhiều bình luận trái chiều, chỉ trích Brooklyn Beckham.

"Mang sự rạn nứt gia đình ra làm trò đùa để đóng quảng cáo, trong khi cha mẹ, ông bà và em gái đang đau lòng, là một hành động gây sốc. Nhất là từ một kẻ luôn miệng nói muốn bình yên và riêng tư"; "Người con vô ơn", "Anh ở nhà nhưng không mở cửa cho em gái"... là những bình luận từ dân mạng.

Trước phản ứng từ công chúng, đầu bếp 27 tuổi đã khóa tính năng bình luận công khai trên trang cá nhân.

Mâu thuẫn giữa Brooklyn và các thành viên trong gia đình Beckham tiếp tục nổ ra sau khi cô em gái 14 tuổi - Harper Beckham - lặn lội đến tận biệt thự của anh trai tại Beverly Hills để trao tận tay một bức thư viết tay. Tuy nhiên, Brooklyn lúc này không có nhà. Ngay sau đó, phía Brooklyn và Nicola Peltz đã lên tiếng tố vợ chồng David - Victoria "dùng Harper làm quân cờ truyền thông", vì phát hiện có thợ săn ảnh túc trực sẵn tại đó.

Đáp trả cáo buộc nói trên, phía gia đình Beckham cho biết: "Thật đáng buồn khi một lời vu khống tồi tệ như vậy lại nhắm vào một cô bé, người chỉ đang rất nhớ anh trai mình". Nguồn tin cũng tiết lộ Brooklyn đã chặn mọi liên lạc từ em gái và ông bà suốt thời gian qua. Sau đó, người ta phát hiện ra vào thời điểm Harper đến nhà, Brooklyn thực chất đang ở New York để chạy bộ, hoàn toàn ngó lơ nỗ lực hòa giải của cô em gái.