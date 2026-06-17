Minh Triệu lên tiếng khi bị nói mặc sai, chen hàng ở thảm đỏ phim của Thanh Hằng

Người mẫu phủ nhận việc cô cố tình chen hàng ở thảm đỏ phim "Mesdames Thanh Sắc" vào tối 16/6.

Tối 16/6, buổi công chiếu phim Mesdames Thanh Sắc diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn sao đông đảo của showbiz Việt. Đây là dự án điện ảnh được quan tâm của thị trường phim Việt trong tháng 6. Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Thanh Hằng sau nhiều năm. Mesdames Thanh Sắc do đạo diễn Thắng Vũ cầm trịch, quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Hồng Ánh, Lương Thế Thành, Thanh Hằng...

Sau sự kiện thảm đỏ, người mẫu Minh Triệu bất ngờ bị "réo tên" trên các nền tảng mạng xã hội. Cô được cho là mặc sai dresscode sự kiện và chen hàng, gây ảnh hưởng đến những khách mời khác tại buổi công chiếu.

Minh Triệu phủ nhận việc chen hàng ở thảm đỏ sự kiện phim.

Thông qua trang cá nhân, Minh Triệu lên tiếng về sự việc. Cô cho biết: "Mục đích chính của sự kiện là giới thiệu phim. Tôi tin ban tổ chức cũng không cấm đoán khách mời phối cùng màu khác, bên cạnh việc mình vẫn giữ dresscode là váy và giày đen". Người mẫu cũng phủ nhận việc cô chen hàng tại thảm đỏ.

"Thảm đỏ rất đông. Tôi được nhân viên và ban tổ chức chương trình hướng dẫn hướng đi chứ không tùy tiện. Lúc này, tôi vừa chụp hình cùng chị Thanh Hằng là đi thẳng lên đây. Mong mọi người tập trung vào phim nhiều hơn. Tôi đến đây là để chia vui, không có nhu cầu thu hút drama", Minh Triệu nói thêm.

Sau sự kiện công chiếu, Mesdames Thanh Sắc nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách mời về phần hình ảnh, phục trang và bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960. Ê-kíp phim cho biết đã sử dụng công nghệ CGI kết hợp AI để tái hiện hàng loạt địa danh quen thuộc của Sài Gòn xưa như chợ Bến Thành, khách sạn Majestic hay những tuyến phố...

Đạo diễn Thắng Vũ cho biết tham vọng lớn nhất của đoàn phim là phục dựng một Sài Gòn chân thực thay vì chỉ tạo ra những hình ảnh mang tính minh họa.

"Chúng tôi không muốn khán giả chỉ thấy một phông nền cổ điển. Chúng tôi muốn tái hiện đúng tinh thần, không khí và hơi thở của Sài Gòn thời kỳ đó", anh nói.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Thanh Hằng sau nhiều năm vắng bóng.

Tại sự kiện họp báo, khi được hỏi về khâu kiểm duyệt của dự án vì có nhiều cảnh mại dâm, bạo lực, giết người, đại diện nhà sản xuất cho biết phim chỉ phải chỉnh sửa một cảnh duy nhất.

"Cục Điện ảnh chỉ yêu cầu cắt một cú máy cận trong cảnh tạt axit. Ngoài ra hầu hết chi tiết còn lại đều được giữ nguyên. Chúng tôi rất biết ơn vì bộ phim vẫn giữ được tinh thần ban đầu", nhà sản xuất chia sẻ.

Dự án vốn có tên ban đầu là Madames Thanh Sắc. Song sau đó, nhà sản xuất đổi tên thành Mesdames Thanh Sắc.

Phim xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô giàu có và sở hữu nhiều kim cương. Từng một thời gắn bó, hai người phụ nữ xảy ra cuộc đối đầu căng thẳng vì người đàn ông (Lương Thế Thành) dẫn đến những sự kiện gây rúng động.