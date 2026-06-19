Hòa Minzy tiễn biệt Thượng úy Lê Văn Thắng

Lễ tang Thượng úy Lê Văn Thắng diễn ra tại quê nhà Nghệ An vào sáng 19/6. Hòa Minzy đã có mặt để tiễn biệt anh.

Sáng 19/6, lễ tang Thượng úy Lê Văn Thắng diễn ra tại quê nhà Nghệ An. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và bà con hàng xóm có mặt để tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Ca sĩ Hòa Minzy có mặt tại lễ tang để thắp hương, tiễn biệt Thượng úy Lê Văn Thắng và chia buồn cùng gia quyến.

"Yên nghỉ em nhé, chàng trai hiền lành ngoan ngoãn và lương thiện của chị. 5 năm qua, nhớ những lần chị em ta đi ăn đi chơi, du lịch. Chị nhớ những lần ghé thăm đơn vị thăm em và những lần em trông Bo cho chị. Lúc nào em cũng bảo cưới thì chị về hát cho em. Thế mà hôm nay, ngày chị về lại là ngày tạm biệt em khỏi thế gian này", Hòa Minzy chia sẻ.

Hòa Minzy về Nghệ An để tiễn đưa Thượng úy Lê Văn Thắng.

"Cảm ơn em đã mang cả tuổi thanh xuân để học tập, rèn luyện và cống hiến cho Tổ Quốc. Yên tâm từ nay về sau, chị sẽ gọi điện hỏi thăm bố mẹ thay em, sẽ mua thuốc bổ cho bố mẹ thay em và sẽ ôm mẹ thật chặt thay em", cô tiễn biệt Thượng úy Lê Văn Thắng.

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ từng tham gia Sao nhập ngũ cũng đăng tải lời tiễn biệt Thượng úy Lê Văn Thắng. Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải lại hình ảnh nam quân nhân trong quân phục cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Tiễn biệt em". Ca sĩ S.T Sơn Thạch chia sẻ story nền đen với lời nhắn: “Mong em an nghỉ!”.

Puka đăng lại hình ảnh cũ của Thượng úy Thắng và viết: "Em đi bình an nhé. Mọi người sẽ mãi nhớ nụ cười hiền hòa của em".

Thượng úy Lê Văn Thắng sinh năm 1998, quê Nghệ An, công tác tại Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2. Anh được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2022 với chủ đề Bước chân thần tốc.

Mùa phát sóng năm đó quy tụ nhiều nghệ sĩ như Minh Tú, Hòa Minzy, Anh Tú, Cara, Puka, Duy Khánh và S.T Sơn Thạch. Với ngoại hình sáng, tác phong chuẩn mực và sự thân thiện, Lê Văn Thắng để lại thiện cảm trong lòng khán giả.