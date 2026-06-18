Ca sĩ Việt 15 tuổi: 'Tôi hoảng sợ mỗi khi giám đốc dọa dẫm'

Ca sĩ T.H.Đ (SN 2011) khóc liên tục khi nhớ lại quãng thời gian vừa qua. Cô cho biết luôn sống trong nỗi lo sợ, hoảng loạn nhưng vẫn muốn theo đuổi con đường âm nhạc lâu dài.

Ca sĩ Việt 15 tuổi nói áp lực, tổn thương khi bị 'bạo lực tinh thần' "Những câu nói, đe dọa của giám đốc khiến chúng tôi hoảng sợ, lo lắng. Trong những tháng xảy ra chuyện, ngày nào về nhà tôi cũng khóc khi chia sẻ với ba mẹ", T.H.Đ (SN 2011) nói.

Lời tòa soạn: Toàn bộ cuộc trò chuyện với T.H.Đ (SN 2011) và N.N.C.T (SN 2009) diễn ra tại nhà riêng của T.H.Đ, dưới sự chứng kiến của phụ huynh các em. Bài đăng dưới đây đã nhận được sự đồng thuận từ phía phụ huynh T.H.Đ (SN 2011) và N.N.C.T (SN 2009).

Vài ngày sau khi quyết định lên tiếng công khai sự việc bị bà V.M.T - giám đốc công ty giải trí VMT - có những phát ngôn gây ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần, T.H.Đ (SN 2011), thành viên nhóm nhạc V.S cho biết thời gian này, cô chủ yếu ở trong nhà và có cha mẹ bên cạnh.

Theo T.H.Đ, bên cạnh những lời động viên, cũng không ít bình luận tiêu cực nhắm đến cô trên mạng xã hội khi đăng video cầu cứu. Thậm chí, nhiều nick ảo được lập ra để tấn công T.H.Đ và lan truyền thông tin sai sự thật.

Dù vậy, T.H.Đ và hai thành viên khác gồm T.B.A (SN 2008) và N.N.C.T (SN 2009) cho rằng họ sẽ “dũng cảm đối diện mọi việc” vì muốn “bảo vệ bản thân, làm rõ sự thật và cảnh tỉnh cho những bạn trẻ khác”.

“Trong thời gian xảy ra chuyện, ngày nào về nhà, tôi cũng khóc khi tâm sự với ba mẹ. Tôi rất tổn thương, buồn và hoang mang, không biết phải làm gì tiếp theo. Chúng tôi luôn mong muốn gặp mặt giám đốc để hòa giải nhưng nhận về là sự im lặng cùng thái độ cợt nhả từ phía công ty”, ca sĩ 15 tuổi nói với Tri Thức - Znews.

"Áp lực và tổn thương"

Theo lời kể của T.H.Đ, những ngày đầu bước vào công ty giải trí VMT, cô luôn trong tâm trạng vui vẻ, hào hứng. Ba tháng đầu, phía công ty có mời một số giáo viên để giảng dạy cho cô và các thành viên trong nhóm về thanh nhạc, vũ đạo. Song sau khoảng thời gian đó, các khâu đào tạo kỹ năng này đều dừng lại, những giáo viên cũng không còn đứng lớp. Trong công ty, chỉ còn một người duy nhất, kiêm nhiệm cùng lúc các vai trò từ quản lý, nhảy múa và lịch trình cho tất cả thành viên.

“Sau khoảng thời gian đó, những ngày lên công ty của chúng tôi chỉ dừng lại ở việc ngồi cho hết thời gian rồi ra về. Trong những cuộc họp với công ty, giám đốc luôn nói rằng nếu chúng tôi không làm việc nữa sẽ chấm dứt hợp đồng, yêu cầu bồi thường. Cô còn nói rằng sẽ mời công an, luật sư làm việc. Đỉnh điểm là những câu nói, dẫn chứng ở các công ty khác như: "Có biết không, ở các công ty khác, ca sĩ muốn nổi tiếng phải biết nịnh nọt, lên giường với giám đốc; Dù cha mẹ chết ở nhà thì vẫn phải tươi cười trên sân khấu. Nếu không thì bỏ nghề đi’... Những câu nói này khiến chúng tôi hoảng sợ, lo lắng”, T.H.Đ kể.

T.H.Đ (SN 2011) và N.N.C.T (SN 2009) lên tiếng về mâu thuẫn với công ty VMT.

Ca sĩ nhớ lại khi mới vào học thanh nhạc, cô có dấu hiệu bị khan tiếng. Tình trạng này kéo dài từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026. Tuy nhiên, khi giọng của cô có dấu hiệu tắt tiếng, vị giám đốc này vẫn bắt vào phòng thu âm cho những dự án tiếp theo mà không để tâm đến sức khỏe của cô. Điều này khiến cho tình trạng giọng của T.H.Đ ngày càng đi xuống.

“Có một hôm, cả nhóm đi quay ở Bình Thuận, từ sáng đến tối khuya. Sau đó, xe công ty dừng ở trạm dừng chân khá vắng vẻ. Mọi người đều đi xuống, tụ tập ăn uống nhưng không ai rủ tôi. Trên xe chỉ còn lại tôi và chị B.A lúc này đang ngủ say. Tôi vội vàng kêu chị B.A dậy và cả hai đều rất hoảng sợ. Nhưng sau đó, trong một cuộc họp, giám đốc nói với chúng tôi rằng ‘Tại sao lại mở cửa xe như vậy, không sợ ai vào trộm đồ hay sao?’. Lúc đó, tôi cảm thấy tổn thương vì cô chỉ để ý đến việc bị mất đồ mà không quan tâm đến sự an toàn của chúng tôi. Một lần khác, khi tôi xin phép được nghỉ để ôn thi, giám đốc không cho phép và bắt phải đi diễn”, T.H.Đ cho biết.

Để chứng minh những lời mình nói, giọng ca 15 tuổi mở điện thoại, trong đó là rất nhiều file ghi âm những lời nói được cho là “đe dọa và bạo lực tinh thần” từ phía bà V.M.T trong quá trình trao đổi, làm việc với cô trước đây.

“Khi vào công ty, tôi luôn muốn được học, đào tạo, đi theo cả nhóm lâu dài. Nhưng mỗi ngày đến công ty lại xảy ra nhiều chuyện. Điều đó khiến tôi áp lực, nản lòng và không còn háo hức, vui vẻ như những ngày đầu. Tôi luôn chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ bị giám đốc mắng một điều gì đó dù không phải lỗi của mình. Trong những tháng xảy ra chuyện, ngày nào về nhà tôi cũng khóc khi chia sẻ với ba mẹ. Tôi kể việc mình bị mắng, đổ oan trong công ty. Tôi rất tổn thương, buồn và hoang mang, không biết phải làm gì tiếp theo”, T.H.Đ chia sẻ.

Ca sĩ nói thêm thời gian qua, phía gia đình cô và các thành viên khác trong nhóm nhiều lần nhắn tin với mong muốn được gặp giám đốc và phía công ty để nói chuyện. Song đổi lại là sự im lặng và thái độ cợt nhả trong những tin nhắn ở nhóm chung.

Sau đó, phía công ty có động thái xóa các hình ảnh liên quan đến cô, C.T và B.A trên các nền tảng mạng xã hội. Vì vậy, T.H.Đ quyết định lên tiếng về sự việc sau một thời gian dài chịu đựng. Ca sĩ mong muốn sự thật được làm rõ để cô, các thành viên và phụ huynh không chịu những ấm ức, bất công.

"Vẫn đam mê âm nhạc, muốn tiếp tục hành trình"

Ngồi bên cạnh T.H.Đ là N.N.C.T (SN 2009) - một thành viên của nhóm V.S. N.N.C.T nói là một trong số thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm, cô luôn mong muốn duy trì sự đoàn kết giữa các thành viên. Song khi cô phát hiện phía công ty đối xử bất công với H.Đ và có dấu hiệu cô lập đàn em, C.T đã quyết định lên tiếng. Cô cảm thấy những lời nói từ phía bà V.M.T có “tính chất phản cảm, lệch chuẩn đạo đức và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức của trẻ vị thành niên”.

“Nghe những câu chuyện từ H.Đ và chính trải nghiệm từ bản thân, tôi thấy mọi việc không ổn, tinh thần chúng tôi đều bất an. Mỗi lần lên công ty, chúng tôi luôn bị giám đốc mắng và không biết tương lai sẽ ra sao. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết về nhà tâm sự với ba mẹ”, cô nói.

C.T cho biết mỗi lần lên công ty, họ đều lo lắng và áp lực khi bị giám đốc mắng, dọa dẫm.

Về những quy định liên quan đến tiền phạt khi tăng cân nặng hoặc đi trễ…., C.T tiết lộ lúc mới vào công ty không có những quy định này. Chỉ đến sau ngày 31/1/2026, phía công ty mới đưa ra những nội quy và bắt buộc các thành viên phải ký, không thông qua phụ huynh.

“Phía công ty luôn đe dọa rằng nếu chúng tôi không ký sẽ không được làm việc tiếp nữa. Ngay cả việc phạt cân nặng cũng vậy. Tất cả đều đưa ra sau ngày 31/1/2026. Qua những sự việc trên, chúng tôi cảm thấy tinh thần không ổn định, áp lực. Nếu không có ba mẹ bên cạnh, chúng tôi không biết tâm lý của mình sẽ ra sao”, cô nói thêm.

C.T cũng nói: “Trong các văn bản phản hồi với báo giới, phía công ty nói luôn thiện chí giải quyết với các phụ huynh, thành viên trong nhóm. Tuy nhiên, trên thực tế, công ty không giải quyết triệt để những mâu thuẫn trong nhóm, dẫn đến việc H.Đ bị cô lập”.

Kết thúc cuộc trò chuyện, C.T quay sang động viên H.Đ. Cả hai sau đó có cho biết họ vẫn còn đam mê với âm nhạc và mong muốn sớm kết thúc mọi việc để ổn định, tập trung vào việc học, lên kế hoạch cho hành trình nghệ thuật trong thời gian tới.

Luật sư Nguyễn Hữu Thục (đại diện pháp lý của T.B.A, T.H.Đ và N.N.C.T; không phải luật sư trung lập) cho biết theo Luật Trẻ em, trẻ em là người dưới 16 tuổi, do vậy các em là ca sĩ 15 tuổi hoàn toàn được thụ hưởng đầy đủ các cơ chế bảo vệ đặc biệt của Luật Trẻ em, nhằm bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh, được phát triển đồng thời cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội của trẻ em. Đồng thời pháp luật cũng nghiêm cấm hành vi bạo lực trẻ em, theo Điều 4 quy định xâm hại, bạo lực trẻ em bao gồm hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em dưới mọi hình thức bao gồm hành vi gây tổn hại về thể chất, tâm lý, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất và tinh thần của trẻ em. Việc ép buộc trẻ em phải tuân theo các "quy tắc ngầm", chịu đựng áp lực tâm lý quá mức hoặc áp đặt tư duy sai lệch bị coi là hành vi xâm hại tình cảm và tâm lý của trẻ. Nếu công ty dùng các khoản phạt hoặc đe dọa đòi đền bù chi phí đào tạo khổng lồ phi thực tế gây áp lực để ép trẻ 15 tuổi phải chịu đựng, phục tùng, hành vi này có thể phát sinh dấu hiệu của hành vi cưỡng bức lao động hoặc bóc lột sức lao động trẻ em cần được cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ. Trong trường hợp này pháp luật quy định người đại diện theo pháp luật (cha, mẹ, người giám hộ) có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố các điều khoản phạt này là vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật. Về bị phạt tiền, thường trong các hợp đồng đào tạo/quản lý độc quyền nghệ sĩ, các công ty thường cài cắm các điều khoản phạt tiền nhằm gây áp lực để quản lý hành vi của trẻ. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam quy định rất rõ, tuyệt đối nghiêm cấm phạt tiền, căn cứ theo Điều 127 Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động bị nghiêm cấm tuyệt đối việc áp dụng hình thức phạt tiền, cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật. Do đó, việc Công ty tự đặt ra các mức phạt tiền là trái pháp luật và không có giá trị thi hành. Ngoài ra pháp luật có cơ chế bảo vệ trước "yêu cầu không phù hợp" và bạo lực tinh thần được kiểm soát nghiêm ngặt: Theo Điều 6 Luật Trẻ em, hành vi bạo lực trẻ em bao gồm lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập hoặc gây áp lực tâm lý nặng nề bị nghiêm cấm. Việc công ty xúc phạm hoặc thao túng tâm lý làm tổn hại đến sự phát triển bình thường về nhân cách của trẻ 14 tuổi là hành vi xâm hại trẻ em nghiêm trọng theo Luật Trẻ em. Ngoài ra pháp luật có cơ chế bảo vệ trước "yêu cầu không phù hợp" và bạo lực tinh thần được kiểm soát nghiêm ngặt: Theo Điều 6 Luật Trẻ em, hành vi bạo lực trẻ em bao gồm lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập hoặc gây áp lực tâm lý nặng nề bị nghiêm cấm. Việc công ty xúc phạm hoặc thao túng tâm lý làm tổn hại đến sự phát triển bình thường về nhân cách của trẻ 14 tuổi là hành vi xâm hại trẻ em nghiêm trọng theo Luật Trẻ em.

CÔNG TY VMT KHẲNG ĐỊNH T.H.Đ và N.N.C.T VU KHỐNG: Trong văn bản phản hồi Tri Thức - Znews về vụ việc, đại diện của công ty VMT cho biết những cáo buộc nói trên hoàn toàn sai sự thật, có dấu hiệu vu khống, lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của công ty cũng như cá nhân bà V.M.T. Theo nội dung hợp đồng, hai bên thống nhất thiết lập mối quan hệ hợp tác nhằm xây dựng, phát triển hình ảnh, sự nghiệp nghệ thuật và hoạt động biểu diễn của các em trong vai trò thành viên nhóm nhạc V.S do Công ty VMT đầu tư, quản lý, đào tạo và định hướng trong mọi hoạt động liên quan đến hình ảnh, quảng cáo và biểu diễn. "Công ty VMT luôn thiện chí giải quyết mâu thuẫn với các thành viên nhóm nhạc và gia đình các em. Chúng tôi thấu hiểu những kỳ vọng của cha mẹ các thành viên nhóm nhạc dành cho các em. Tuy nhiên, mọi việc phải được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật", phía công ty khẳng định.

Tri thức - Znews sẽ tiếp tục liên hệ các bên để thông tin về vụ việc.