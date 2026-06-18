Giải trí

"Những câu nói, đe dọa của giám đốc khiến chúng tôi hoảng sợ, lo lắng. Trong những tháng xảy ra chuyện, ngày nào về nhà tôi cũng khóc khi chia sẻ với ba mẹ", T.H.Đ (SN 2011) nói.