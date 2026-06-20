Lễ vu quy của Lan Thy và chồng nhạc trưởng

Lan Thy và nhạc trưởng Dustin Tiêu tổ chức lễ vu quy tại nhà gái ở Tây Ninh. Cả hai trải qua vài năm gắn bó trước khi về chung một nhà.

Ngày 20/6, lễ vu quy của Lan Thy và nhạc trưởng Dustin Tiêu diễn ra tại nhà riêng cô dâu ở Tây Ninh. Trong ngày đặc biệt, Lan Thy và chồng diện áo dài đỏ truyền thống. Nữ diễn viên được hai bên gia đình trao tặng nhiều vàng, quà. Hai vợ chồng tiến hành những nghi thức truyền thống trong lễ ăn hỏi.

Trên trang cá nhân, nhạc trưởng Dustin Tiêu đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày ăn hỏi. Anh và Lan Thy đứng cạnh xe rước dâu, với gương mặt rạng rỡ.

Dustin Tiêu cho biết lễ cưới của vợ chồng Lan Thy sẽ diễn ra trong thời gian tới. Hiện cả hai đã hoàn tất những khâu cuối cùng cho hôn lễ. Đôi uyên ương cũng đã thực hiện xong bộ ảnh cưới.

Lan Thy và chồng nhạc trưởng trong lễ vu quy.

Vào tháng 2, nhạc trưởng Dustin Tiêu cầu hôn Lan Thy. Cả hai trải qua khoảng hai năm gắn bó, hẹn hò trước khi về chung một nhà.

Lan Thy sinh năm 1998, xuất phát điểm là người mẫu ảnh. Cô từng dừng học trường y để theo đuổi con đường diễn xuất. Cô được biết đến khi tham gia phim điện ảnh Em và Trịnh, Công tử Bạc Liêu, Âm dương lộ. Năm 2025, nữ diễn viên góp mặt trong series Tiệm ăn của quỷ (Devil's Diner) của Hàm Trần.

Nữ diễn viên có vẻ ngoài thanh tú, mái tóc dài, nụ cười tươi tắn. Cô lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim nhờ khuôn mặt đậm chất điện ảnh.

Dustin Tiêu (tên thật là Tiêu Nguyễn Đức Anh) sinh năm 1997, là nhạc trưởng. Anh từng tốt nghiệp trung cấp piano chuyên nghiệp ở Nhạc viện Gracias Music Preparatory School (Hàn Quốc), sau đó theo học tại Nhạc viện Mahanaim (New York, Mỹ). Ngoài ra, Dustin đã hoàn thành khóa đào tạo chỉ huy hợp xướng và chỉ huy dàn nhạc với những giáo viên hàng đầu đến từ Đại Học Yale và Viện âm nhạc Quốc gia Bulgaria.

Ảnh cưới của đôi uyên ương.

Sau quãng thời gian du học, Dustin Tiêu trở về Việt Nam lập nghiệp. Anh thành lập Imagine Philharmonic Orchestra (IPO) vào năm 2019.