Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Xuân Nghi 'đeo vàng kín cổ' trong lễ ăn hỏi

  • Thứ sáu, 19/6/2026 22:01 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Xuân Nghi và chồng tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng của cô dâu tại TP.HCM. Hình ảnh nữ ca sĩ được hai bên gia đình trao vàng, trang sức gây chú ý.

xuan nghi anh 1

Sau nhiều năm gắn bó, đồng hành, Xuân Nghi và ông xã Nhật Minh chính thức tổ chức lễ ăn hỏi trong không khí ấm cúng, riêng tư với sự tham gia của gia đình hai bên cùng những người thân thiết. Nghi thức được diễn ra tại tư gia của Xuân Nghi và gia đình nhà trai tại TP.HCM. Phù dâu của Xuân Nghi là các bạn bè thân thiết.

xuan nghi anh 2

Trong lễ ăn hỏi, Xuân Nghi diện áo dài truyền thống, trang điểm nhẹ nhàng. Cô để kiểu tóc buông xõa, kết hợp thêm một số phụ kiện là trang sức. Không gian lễ ăn hỏi được trang hoàng tinh tế với hai tông màu xanh và hồng.

xuan nghi anh 3

Buổi lễ được tổ chức theo các nghi thức truyền thống, thể hiện sự gắn kết giữa hai gia đình. Mẹ Xuân Nghi nắm tay con gái khi bước ra làm lễ. Cô dâu rạng rỡ trong thời khắc quan trọng.

xuan nghi anh 4

Khoảnh khắc hạnh phúc của đôi uyên ương trong lễ ăn hỏi. Theo chia sẻ của Xuân Nghi, cô được gia đình bên bên gia đình trao nhiều món quà giá trị như vòng vàng, lắc, nhẫn và đá quý. Nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc phúc tới Xuân Nghi và người bạn đời.

xuan nghi anh 5xuan nghi anh 6

Cô dâu - chú rể trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào sau lễ ăn hỏi. Trong ngày quan trọng, Nhật Minh cũng diện áo dài truyền thống. Lễ cưới của cặp đôi sẽ diễn ra trong ít ngày tới tại TP.HCM và Việt Nam. Chia sẻ về người bạn đời, Xuân Nghi dành nhiều lời khen cho sự chín chắn và tình cảm của đối phương. Theo nữ ca sĩ, cả hai làm việc ở những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ trong cuộc sống.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.

Lễ ăn hỏi của Xuân Nghi

Xuân Nghi tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng ở TP.HCM vào sáng 19/6. Trước khi về chung một nhà, cô và chồng trải qua nhiều năm gắn bó, đồng hành.

9 giờ trước

Thong bao khan cua Cuc truong Cuc Dien anh hinh anh

Thông báo khẩn của Cục trưởng Cục Điện ảnh

6 giờ trước 16:49 19/6/2026

0

Cục trưởng Cục Điện ảnh yêu cầu các nhà làm phim Việt cân nhắc yếu tố bạo lực, kinh dị, mê tín dị đoan hoặc các nội dung dễ gây tác động tiêu cực đến khán giả.

An Nhi

Ảnh: FBNV

xuân nghi TP.HCM xuân nghi

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý