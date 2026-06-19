Xuân Nghi 'đeo vàng kín cổ' trong lễ ăn hỏi

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Sau nhiều năm gắn bó, đồng hành, Xuân Nghi và ông xã Nhật Minh chính thức tổ chức lễ ăn hỏi trong không khí ấm cúng, riêng tư với sự tham gia của gia đình hai bên cùng những người thân thiết. Nghi thức được diễn ra tại tư gia của Xuân Nghi và gia đình nhà trai tại TP.HCM. Phù dâu của Xuân Nghi là các bạn bè thân thiết.
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Trong lễ ăn hỏi, Xuân Nghi diện áo dài truyền thống, trang điểm nhẹ nhàng. Cô để kiểu tóc buông xõa, kết hợp thêm một số phụ kiện là trang sức. Không gian lễ ăn hỏi được trang hoàng tinh tế với hai tông màu xanh và hồng.
Buổi lễ được tổ chức theo các nghi thức truyền thống, thể hiện sự gắn kết giữa hai gia đình. Mẹ Xuân Nghi nắm tay con gái khi bước ra làm lễ. Cô dâu rạng rỡ trong thời khắc quan trọng.
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Khoảnh khắc hạnh phúc của đôi uyên ương trong lễ ăn hỏi. Theo chia sẻ của Xuân Nghi, cô được gia đình bên bên gia đình trao nhiều món quà giá trị như vòng vàng, lắc, nhẫn và đá quý. Nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc phúc tới Xuân Nghi và người bạn đời.
Cô dâu - chú rể trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào sau lễ ăn hỏi. Trong ngày quan trọng, Nhật Minh cũng diện áo dài truyền thống. Lễ cưới của cặp đôi sẽ diễn ra trong ít ngày tới tại TP.HCM và Việt Nam. Chia sẻ về người bạn đời, Xuân Nghi dành nhiều lời khen cho sự chín chắn và tình cảm của đối phương. Theo nữ ca sĩ, cả hai làm việc ở những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ trong cuộc sống.
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