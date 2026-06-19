Xuân Nghi 'đeo vàng kín cổ' trong lễ ăn hỏi

Cô dâu - chú rể trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào sau lễ ăn hỏi. Trong ngày quan trọng, Nhật Minh cũng diện áo dài truyền thống. Lễ cưới của cặp đôi sẽ diễn ra trong ít ngày tới tại TP.HCM và Việt Nam. Chia sẻ về người bạn đời, Xuân Nghi dành nhiều lời khen cho sự chín chắn và tình cảm của đối phương. Theo nữ ca sĩ, cả hai làm việc ở những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ trong cuộc sống.