Thông báo khẩn của Cục trưởng Cục Điện ảnh

Cục trưởng Cục Điện ảnh yêu cầu các nhà làm phim Việt cần cân nhắc yếu tố bạo lực, kinh dị, mê tín dị đoan hoặc các nội dung dễ gây tác động tiêu cực đến khán giả.

Trong công văn gửi các nhà sản xuất, đơn vị phổ biến và phát hành phim, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết sau một thời gian theo dõi hoạt động sản xuất, phát hành và phổ biến phim gần đây, Cục Điện ảnh nhận thấy xu hướng gia tăng đáng kể các tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, trong đó một số tác phẩm tập trung quá mức vào các yếu tố gây bạo lực, máu me hoặc các yếu tố mê tín, giật gân, trong khi chưa thực sự đầu tư tương xứng cho chất lượng nghệ thuật, ngôn ngữ điện ảnh và chưa thể hiện được các giá trị nhân văn, thông điệp xã hội cần truyền tải.

Bên cạnh đó, nhiều phim nhập khẩu thuộc thể loại kinh dị đã phải chỉnh sửa nội dung để phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; một số trường hợp không đủ điều kiện để được phổ biến tại Việt Nam.

Phim kinh dị Việt bùng nổ tại rạp thời gian qua. Ảnh: NSX.

Theo Cục trưởng, thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, căn cứ tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, Cục Điện ảnh đề nghị các cơ sở sản xuất, phát hành và phổ biến phim phải đề cao trách nhiệm xã hội trong việc góp phần định hướng thẩm mỹ, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đặc biệt đối với thanh thiếu niên và các nhóm khán giả dễ bị tác động.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, phát hành phim theo hướng cân đối, đa dạng về đề tài và thể loại; khuyến khích phát triển các tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và tính nhân văn cao, phản ánh chân thực, sinh động đời sống xã hội, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, ưu tiên các tác phẩm quảng bá lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam, lan tỏa những câu chuyện tích cực, truyền cảm hứng về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân ái, trách nhiệm xã hội, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và nâng cao ý thức công dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Cục Điện ảnh khuyến khích các tác phẩm góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện, nhân văn, năng động và phát triển, qua đó nâng cao sức mạnh mềm văn hóa quốc gia, tăng cường sự hiểu biết của bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam và thúc đẩy giao lưu, hợp tác văn hóa với các quốc gia trên thế giới.

Đối với phim Việt và phim nước ngoài nhập khẩu, phát hành tại Việt Nam, cần cân nhắc thận trọng trong việc lựa chọn, khai thác và thể hiện các đề tài có yếu tố bạo lực, kinh dị, mê tín dị đoan hoặc các nội dung dễ gây tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của người xem; bảo đảm phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa dân tộc và các quy định của pháp luật Việt Nam về điện ảnh.

"Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời thực hiện tốt hơn trách nhiệm của ngành điện ảnh đối với xã hội, cộng đồng và đất nước, Cục Điện ảnh đề nghị các cơ sở sản xuất, phát hành và phổ biến phim quan tâm triển khai các nội dung nêu trên; tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong hoạt động điện ảnh. Cục Điện ảnh mong muốn các đơn vị tiếp tục đồng hành, chung tay xây dựng nền điện ảnh Việt Nam phát triển toàn diện, hiện đại, đa dạng về đề tài và thể loại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển, lòng tự hào dân tộc, tăng cường sức mạnh mềm văn hóa quốc gia và nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh của điện ảnh Việt Nam trong khu vực và trên thế giới", theo thông báo từ Cục Điện ảnh.