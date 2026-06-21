Quyết định khó tin của Taylor Swift

Nữ ca sĩ được cho là có động thái làm hòa với Blake Lively. Theo các nguồn tin, Taylor Swift đã gửi lời mời dự đám cưới tới bạn thân.

Nguồn tin độc quyền từ Daily Mail cho biết giọng ca Cruel Summer đã chủ động gửi lời mời cô bạn thân một thời đến dự đám cưới của mình và cầu thủ Travis Kelce vào ngày 3/7.

Một người trong cuộc tiết lộ hai ngôi sao đã trò chuyện qua điện thoại để xóa bỏ những hiểu lầm cũ. "Mọi người xung quanh Taylor đều biết Blake có thể sẽ xuất hiện. Nếu cô ấy không đến, đó hoàn toàn là lựa chọn cá nhân chứ không phải vì không được chào đón", nguồn tin cho biết.

Taylor Swift được cho là muốn cứu vãn tình bạn với Blake Lively. Ảnh: GC Image.

Một nguồn tin khác chia sẻ thêm: "Blake đang đứng trước cơ hội thứ hai. Họ đã có vài cuộc trò chuyện cởi mở để thăm dò và tìm lại lòng tin. Taylor đã thay đổi suy nghĩ, giúp Blake từng bước quay trở lại nhóm bạn thân".

Người này cho biết nữ diễn viên Gossip Girl thậm chí đã chọn xong trang phục và nhiều khả năng sẽ tham dự. Đối với Blake, việc xuất hiện tại "đám cưới thế kỷ" này vô cùng quan trọng để cứu vãn hình ảnh công chúng vốn đang bị ảnh hưởng sau hàng loạt scandal.

Trước đó vào tháng 5, truyền thông đưa tin Taylor Swift (36 tuổi) đã gạch tên Blake Lively khỏi danh sách khách mời do những lùm xùm pháp lý liên quan đến bộ phim It Ends With Us.

Tình bạn của cả hai chạm đáy khi Blake cố tình kéo Taylor vào cuộc chiến truyền thông và pháp lý căng thẳng với bạn diễn kiêm đạo diễn Justin Baldoni.

Việc các tin nhắn riêng tư bị rò rỉ trong hồ sơ tòa án đã phơi bày vết rạn nứt lớn giữa hai người. Không chỉ Taylor, một cô bạn thân khác trong hội là Keleigh Teller (vợ nam diễn viên Miles Teller) cũng quyết định "đóng băng" mối quan hệ với Taylor Swift sau khi biết về những góc khuất này vì không muốn dính dáng đến thị phi.

Tuy nhiên, giờ đây khi vụ kiện quấy rối tình dục giữa Blake Lively và Justin Baldoni đã khép lại, Taylor Swift đã quyết định bao dung hơn với người bạn lâu năm.

Hôn lễ được mong chờ nhất năm của Taylor Swift và Travis Kelce dự kiến diễn ra vào ngày 3/7 tới tại Madison Square Garden, New York.

Bên cạnh sự xuất hiện bất ngờ của Blake Lively, danh sách khách mời chính thức còn quy tụ dàn sao đình đám như: Zoë Kravitz, Ed Sheeran và vợ Cherry Seaborn, Suki Waterhouse, Benson Boone...