Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Quyết định khó tin của Taylor Swift

  • Chủ nhật, 21/6/2026 10:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nữ ca sĩ được cho là có động thái làm hòa với Blake Lively. Theo các nguồn tin, Taylor Swift đã gửi lời mời dự đám cưới tới bạn thân.

Nguồn tin độc quyền từ Daily Mail cho biết giọng ca Cruel Summer đã chủ động gửi lời mời cô bạn thân một thời đến dự đám cưới của mình và cầu thủ Travis Kelce vào ngày 3/7.

Một người trong cuộc tiết lộ hai ngôi sao đã trò chuyện qua điện thoại để xóa bỏ những hiểu lầm cũ. "Mọi người xung quanh Taylor đều biết Blake có thể sẽ xuất hiện. Nếu cô ấy không đến, đó hoàn toàn là lựa chọn cá nhân chứ không phải vì không được chào đón", nguồn tin cho biết.

Taylor Swift anh 1

Taylor Swift được cho là muốn cứu vãn tình bạn với Blake Lively. Ảnh: GC Image.

Một nguồn tin khác chia sẻ thêm: "Blake đang đứng trước cơ hội thứ hai. Họ đã có vài cuộc trò chuyện cởi mở để thăm dò và tìm lại lòng tin. Taylor đã thay đổi suy nghĩ, giúp Blake từng bước quay trở lại nhóm bạn thân".

Người này cho biết nữ diễn viên Gossip Girl thậm chí đã chọn xong trang phục và nhiều khả năng sẽ tham dự. Đối với Blake, việc xuất hiện tại "đám cưới thế kỷ" này vô cùng quan trọng để cứu vãn hình ảnh công chúng vốn đang bị ảnh hưởng sau hàng loạt scandal.

Trước đó vào tháng 5, truyền thông đưa tin Taylor Swift (36 tuổi) đã gạch tên Blake Lively khỏi danh sách khách mời do những lùm xùm pháp lý liên quan đến bộ phim It Ends With Us.

Tình bạn của cả hai chạm đáy khi Blake cố tình kéo Taylor vào cuộc chiến truyền thông và pháp lý căng thẳng với bạn diễn kiêm đạo diễn Justin Baldoni.

Việc các tin nhắn riêng tư bị rò rỉ trong hồ sơ tòa án đã phơi bày vết rạn nứt lớn giữa hai người. Không chỉ Taylor, một cô bạn thân khác trong hội là Keleigh Teller (vợ nam diễn viên Miles Teller) cũng quyết định "đóng băng" mối quan hệ với Taylor Swift sau khi biết về những góc khuất này vì không muốn dính dáng đến thị phi.

Tuy nhiên, giờ đây khi vụ kiện quấy rối tình dục giữa Blake Lively và Justin Baldoni đã khép lại, Taylor Swift đã quyết định bao dung hơn với người bạn lâu năm.

Hôn lễ được mong chờ nhất năm của Taylor Swift và Travis Kelce dự kiến diễn ra vào ngày 3/7 tới tại Madison Square Garden, New York.

Bên cạnh sự xuất hiện bất ngờ của Blake Lively, danh sách khách mời chính thức còn quy tụ dàn sao đình đám như: Zoë Kravitz, Ed Sheeran và vợ Cherry Seaborn, Suki Waterhouse, Benson Boone...

Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.

Katy Perry 'đá xoáy' người cũ

Trong màn trình diễn mới đây ở một lễ hội tại Tây Ban Nha, Katy Perry đã "bóng gió" nhắc tới người cũ như John Mayer, Orlando Bloom.

15 giờ trước

An Nhi

Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift

  • Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

Thong bao khan cua Cuc truong Cuc Dien anh hinh anh

Thông báo khẩn của Cục trưởng Cục Điện ảnh

16:49 19/6/2026 16:49 19/6/2026

0

Cục trưởng Cục Điện ảnh yêu cầu các nhà làm phim Việt cân nhắc yếu tố bạo lực, kinh dị, mê tín dị đoan hoặc các nội dung dễ gây tác động tiêu cực đến khán giả.

Le an hoi cua Xuan Nghi hinh anh

Lễ ăn hỏi của Xuân Nghi

14:17 19/6/2026 14:17 19/6/2026

0

Xuân Nghi tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng ở TP.HCM vào sáng 19/6. Trước khi về chung một nhà, cô và chồng trải qua nhiều năm gắn bó, đồng hành.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý