Phía sau hình thể 'siêu thực' của thiên thần Victoria's Secret

Để có cơ bụng săn chắc và vóc dáng nóng bỏng, không chút mỡ thừa, siêu mẫu của Victoria's Secret phải tập luyện, ăn uống khắc nghiệt đến mức cực đoan.

Theo Daily Mail, siêu mẫu Adriana Lima chia sẻ: "Tôi đến phòng gym mỗi ngày. Nếu không thể tới phòng tập, tôi sẽ tự tập ở bất cứ đâu, kể cả trong phòng ngủ".

Huấn luyện viên cá nhân của cô là Kirk Myers - người đứng sau hình thể của siêu sao Taylor Swift. Myers không tiếc lời ca ngợi siêu mẫu gốc Brazil: "Cô ấy là một kẻ liều mạng chính hiệu. Tất cả siêu mẫu khác đều nhìn vào Adriana để lấy động lực. Trong giới, cô ấy nổi tiếng là người có cường độ tập nặng đô nhất".

Adriana Lima duy trì vóc dáng nóng bỏng ở tuổi ngoài 40. Ảnh: IGNV.

Adriana Lima tiết lộ 80% thời gian cô dành cho boxing. Người mẫu là "tín đồ" trung thành của bộ môn đấm bốc dưới sự dẫn dắt của cựu vô địch hạng trung Michael Olajide Jr. Huấn luyện viên này tiết lộ tinh thần kỷ luật của cô rất đáng nể: "Adriana đã muốn gì là sẽ làm bằng được. Ý chí của cô ấy thực sự đáng kinh ngạc".

Cô cũng chú trọng vào các bài tập cardio cường độ cao. Khi không ở trên võ đài, cô chọn các bài tập nặng như dây thừng chiến thuật (battle ropes), tập cơ lõi (core) và bóng tạ (medicine ball).

Siêu mẫu nhảy dây mọi lúc mọi nơi và để không bao giờ có lý do lười biếng, Adriana luôn mang theo dây nhảy trong hành lý khi đi du lịch. Ngoài ra, cô còn chạy bộ khoảng 5 km vài lần một tuần.

"Tôi thích đổ mồ hôi và những bài tập cường độ cao, không thích sự chậm chạp. Tôi luôn trong tư thế sẵn sàng. Đó là lý do tôi trụ được trong ngành này hơn 20 năm", Adriana chia sẻ.

Khi cần thả lỏng, cô sẽ chuyển sang yoga, pilates hoặc phương pháp Lagree để kéo giãn cơ bắp.

Chế độ ăn uống, dinh dưỡng của siêu mẫu cũng rất nghiêm ngặt và lành mạnh. Ngôi sao này ăn 6 bữa nhỏ mỗi ngày và uống hai lít nước. Cô cho rằng việc ngủ đủ 9 tiếng và thiền định trước khi lên giường là bí quyết giúp bản thân luôn vui vẻ và khỏe mạnh.

Bữa sáng điển hình của Adriana là cháo yến mạch với các loại hạt và trái cây. Trong khi bữa ăn nhẹ buổi sáng gồm có sinh tố protein với trái cây và rau củ.

Tiếp theo, bữa trưa thường sẽ là ức gà với khoai lang, quinoa hoặc cơm và rau củ. Bữa ăn nhẹ buổi chiều gồm cà rốt thái que, cần tây và các loại hạt. Sau đó, siêu mẫu có thể ăn nhẹ vào buổi tối với kiều mạch, sữa gai dầu và mật ong.

Không chỉ sự nghiệp, cuộc sống cá nhân của Adriana Lima hiện tại rất viên mãn, hạnh phúc. Cuối năm 2024, cô khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo đã kết hôn với nhà sản xuất phim Andre Lemmers.

Andre Lemmers hiện là CEO của MiLu Entertainment và là đối tác của Hollywood Gang Productions. Khác với người vợ nổi tiếng, anh hoàn toàn kín tiếng và không sử dụng mạng xã hội.

Cặp đôi hẹn hò từ đầu năm 2021, công khai trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice cùng năm và chào đón con trai chung Cyan Lima Lemmers vào tháng 8/2022. Trước đó, Adriana đã có hai con gái riêng là Valentina (16 tuổi) và Sienna (12 tuổi) với chồng cũ là cầu thủ bóng rổ Marko Jaric.