Đồng Ánh Quỳnh kể gia đình từng phản đối khi yêu Kim Tuyến

Nữ diễn viên chia sẻ về chuyện tình cảm và việc cha mẹ từng phản hồi khi cô công khai mối quan hệ với Kim Tuyến.

Trong một livestream mới đây, Kim Tuyến giao lưu với người hâm mộ và chia sẻ về chuyện tình cảm, công việc. Khi một fan hỏi về việc ba mẹ Đồng Ánh Quỳnh có ủng hộ mối quan hệ giữa cô và Kim Tuyến không, nữ diễn viên phản hồi: "Thực ra là giai đoạn đầu tiên cũng chấn động và ầm ĩ cả nhà đấy. Vì từ trước đến giờ, tôi cũng không nghĩ chuyện sẽ công khai mối quan hệ. Nhưng bây giờ, ba mẹ tôi còn nhắn tin, hỏi thăm hai đứa".

Theo Đồng Ánh Quỳnh, sau khi cô dành thời gian ngồi nói chuyện, trao đổi với phụ huynh, ba mẹ đã hiểu và tôn trọng con gái.

Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến ngày càng mặn nồng. Ảnh: FBNV.

"Ba mẹ cảm thấy tôi sẽ có quyền để tự quyết định cuộc sống của mình. Nhiều người hỏi lắm chứ không chỉ riêng ba mẹ. Nhớ lúc đi du lịch với gia đình, tự nhiên có buổi tâm sự với họ hàng luôn. Nhưng giờ bố mẹ tôi đồng ý rồi", Đồng Ánh Quỳnh chia sẻ thêm.

Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995 tại Hà Nội, là một người mẫu và diễn viên. Với chiều cao 1,71 m, cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ lớp 11. Năm 2017, Đồng Ánh Quỳnh tham gia The Face Vietnam và đoạt giải á quân dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lan Khuê. Cơ hội này giúp cô được công chúng chú ý rộng rãi.

Sau đó, Đồng Ánh Quỳnh lấn sân diễn xuất khi tham gia một số dự án phim như Yolo - Bạn chỉ sống một lần, Thanh Sói - Cúc dại trong đêm, Mai… Năm 2024, cô tham gia Chị đẹp đạp gió.

Kim Tuyến sinh năm 1987, nhận giải Cánh diều vàng năm 2009 với bộ phim Chuyện tình đảo Ngọc. Kim Tuyến tham gia các phim khác như Tuổi thanh xuân, Cát nóng, Ngủ với hồn ma… Cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2023.

Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến công khai chuyện tình cảm vào cuối năm 2025. Thời gian gần đây, họ ngày càng tình tứ, mặn nồng. Cả hai xuất hiện chung trong nhiều sự kiện và đồng hành ở cuộc sống.