Nữ Trung úy gây sốt ở Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam

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Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam) vừa hoàn thành xong vòng sơ khảo. Sau các vòng thi, 31 người đẹp được lựa chọn để bước vào đêm bán kết, chung kết cuộc thi. Trong số đó, Phan Cẩm Nhi (SBD 004) là một trong những thí sinh nhận sự quan tâm nhất từ phía công chúng.
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Trong vòng sơ khảo, Phan Cẩm Nhi diện quân phục của Lực lượng gìn giữ hòa bình và giới thiệu: "Tôi là Phan Cẩm Nhi, quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, đến từ Phú Thọ". Sau đó, thí sinh thể hiện tiết mục Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Giọng hát của cô khiến dàn giám khảo và những thí sinh, khán giả có mặt bất ngờ, vỗ tay và hòa giọng theo.
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Tiết mục của Phan Cẩm Nhi sau đó đăng tải trên trang chính thức của Miss Grand Vietnam thu hút lượt xem và tương tác cao. Ở phần giao lưu với giám khảo, Hương Giang đặt câu hỏi: "Là một người trẻ, bạn đã có những hoạt động gì để có thể lan tỏa tình yêu nước tới những người trẻ khác?", Cẩm Nhi trả lời: "Tôi may mắn khi là nữ quân nhân. Điều tôi cảm thấy tự hào nhất là được mang tiếng hát để phục vụ các bà con, chiến sĩ. Tôi cũng may mắn khi hai lần được đặt chân đến Trường Sa để biểu diễn cho các chiến sĩ tại hải đảo. Tôi mong tình yêu của mình đặt vào tiếng hát, lan tỏa tới cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân. Là một người trẻ, khoác trên mình quân phục của Lực lượng gìn giữ hòa bình, tôi rất tự hào. Trong tim tôi luôn có Tổ Quốc, Quân đội và gia đình".
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Phan Cẩm Nhi sinh năm 2000 tốt nghiệp Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Cô từng giành giải Á khôi 2 Nữ sinh thanh lịch tỉnh Phú Thọ 2017. Sau đó, cô đầu quân về Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, với vai trò ca sĩ. Cẩm Nhi từng góp mặt trong nhiều chương trình biểu diễn cấp quốc gia, các sự kiện trọng đại của Nhà nước và Quân đội.
"Từ nhỏ, tôi đã nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật và luôn nỗ lực vượt qua những giới hạn của bản thân để theo đuổi ước mơ. Quá trình học tập và công tác trong môi trường nghệ thuật Quân đội đã giúp tôi rèn luyện tính kỷ luật, sự tự tin và tinh thần trách nhiệm. Là một chiến sĩ, nghệ sĩ, tôi đến với cuộc thi không chỉ để thử thách bản thân mà còn mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại: tự tin, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái. Tôi hy vọng có cơ hội được học hỏi, trưởng thành hơn trên hành trình này, đồng thời sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để góp phần thực hiện những hoạt động cộng đồng ý nghĩa", Cẩm Nhi cho biết.
Hình ảnh đời thường của nữ Trung úy Phan Cẩm Nhi. Cô sở hữu vẻ ngoài nổi bật và khuôn mặt sắc sảo. Lợi thế của Cẩm Nhi là sự tự tin và khả năng hát tốt.
Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.