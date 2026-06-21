Nữ Trung úy gây sốt ở Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam

Tiết mục của Phan Cẩm Nhi sau đó đăng tải trên trang chính thức của Miss Grand Vietnam thu hút lượt xem và tương tác cao. Ở phần giao lưu với giám khảo, Hương Giang đặt câu hỏi: "Là một người trẻ, bạn đã có những hoạt động gì để có thể lan tỏa tình yêu nước tới những người trẻ khác?", Cẩm Nhi trả lời: "Tôi may mắn khi là nữ quân nhân. Điều tôi cảm thấy tự hào nhất là được mang tiếng hát để phục vụ các bà con, chiến sĩ. Tôi cũng may mắn khi hai lần được đặt chân đến Trường Sa để biểu diễn cho các chiến sĩ tại hải đảo. Tôi mong tình yêu của mình đặt vào tiếng hát, lan tỏa tới cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân. Là một người trẻ, khoác trên mình quân phục của Lực lượng gìn giữ hòa bình, tôi rất tự hào. Trong tim tôi luôn có Tổ Quốc, Quân đội và gia đình".