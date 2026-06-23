Phía Bảo Ngọc phản hồi tin phông bạt, làm giả thư trúng tuyển Đại học Columbia

Thư trúng tuyển Đại học Columbia do Bảo Ngọc đăng tải bị soi ra có nhiều chi tiết bất thường, làm dấy lên nghi vấn đã bị chỉnh sửa, can thiệp.

Hôm 19/6, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng tải bài viết khoe thông báo trúng tuyển thạc sĩ ngành Khoa học và Chính sách môi trường tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia (Mỹ).

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, bàn luận. Một bộ phận dân mạng sau đó soi ra hình ảnh thư trúng tuyển được nàng hậu đăng tải có dấu hiệu bất thường. Cụ thể, bức thư xuất hiện lỗi chính tả khi cụm từ "no tuition" (tạm dịch: miễn học phí) bị viết nhầm thành "ho tuition". Tên của Giám đốc chương trình học là "Dr. Steven Cohen" cũng bị viết nhầm thành "Dr. Steve Cohen". Đây được cho là những lỗi hiếm khi xảy ra, đặc biệt với một trường Đại học danh tiếng của Mỹ.

Ngoài ra, ở đầu thư ghi rõ người nhận được mời nhập học chương trình Thạc sĩ Hành chính công ngành Khoa học và Chính sách Môi trường. Tuy nhiên, ở đoạn cuối thư lại ghi người nhập học "được đào tạo nâng cao về chính sách kinh tế". Nhiều ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu của việc sao chép nội dung từ một bức thư mời nhập học của ngành Chính sách Kinh tế, nhưng quên không đồng bộ lại tên ngành. Phía Bảo Ngọc sau đó có động thái chỉnh sửa bài đăng, thay bằng thư mời khác có thêm thông tin cô nhận học bổng trị giá 15.000 USD .

Thư trúng tuyển đã được Bảo Ngọc cập nhật lại. Ảnh: FBNV.

Sự việc hiện được bàn tán trên nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại điều này có thể ảnh hướng tới hành trình thi Miss World của Bảo Ngọc sắp tới. Khi Tri Thức - Znews liên hệ, đại diện của Bảo Ngọc chia sẻ ngắn gọn: "Đội ngũ truyền thông của chúng tôi sẽ lên những thông tin cần thiết".

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, đạt danh hiệu á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Sau đó, Bảo Ngọc đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2022 và đạt ngôi vị cao nhất.

Bảo Ngọc đã tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế TP.HCM. Trước đó, cô được biết tới là nàng hậu có trình độ học vấn cao với chứng chỉ IELTS 8.0, từng nhận được học bổng 10.000 AUD của Đại học New South Wales (Australia), học bổng SEED do chính phủ Canada tài trợ, học bổng từ Đại học Quốc gia Singapore...