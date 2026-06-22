Hari Won ở tuổi 41

Hôm 22/6, Hari Won chia sẻ loạt ảnh mới nhân dịp sinh nhật. Cô xuất hiện trong trang phục áo trễ vai kết hợp chân váy dài màu hồng nữ tính. Nữ ca sĩ trang điểm nhẹ, tôn đường nét gương mặt thanh tú. "Một ngày thật đẹp", giọng ca Anh cứ đi đi chú thích.

Ở tuổi 41, Hari Won được nhận xét vẫn trẻ trung, tươi tắn. Gương mặt cô hầu như không để lộ dấu vết thời gian, kết hợp với kiểu trang điểm, làm tóc phù hợp và cách phối đồ giúp ca sĩ trẻ trung hơn so với tuổi thực.

Trấn Thành cũng đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật bà xã. "Phụ nữ cứ được yêu thương mỗi ngày là tự nhiên đẹp và trẻ ra thôi", đạo diễn Thỏ ơi dí dỏm chia sẻ. Trấn Thành cho biết dịp sinh nhật năm nay, Hari Won không đi chơi, tiệc tùng mà bận hỗ trợ thông dịch cho anh trong quá trình đóng phim tại Hàn Quốc.

Thời gian qua, Hari Won không có sản phẩm âm nhạc mới. Cô chỉ nhận lời làm MC, khách mời trong một số show truyền hình, thi thoảng đi dự sự kiện cùng chồng. Trên fanpage với 11 triệu người theo dõi, nữ ca sĩ tích cực chia sẻ nhiều khoảnh khắc công việc lẫn cuộc sống gia đình.

Hari Won từng chia sẻ việc kiểm soát chế độ dinh dưỡng, tập luyện chặt chẽ nhằm giữ gìn vóc dáng và duy trì cân nặng ổn định. Cô chỉ nạp một lượng thực phẩm hạn chế trong ngày, kết hợp với lịch tập gym vào buổi trưa và tiếp tục tham gia lớp học nhảy vào buổi tối.

Thời gian rảnh rỗi, Hari Won gặp gỡ bạn bè, hay đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng ông xã. Cô vẫn di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Hari Won hiện có cuộc sống êm ấm bên ông xã Trấn Thành. Cả hai đã có 10 năm đồng hành. Trong thời gian chung sống, họ từng một vài lần đối mặt với tin đồn rạn nứt hôn nhân. Trước những bàn tán, cả hai thường giữ im lặng hoặc chỉ lên tiếng ngắn gọn, không phản hồi các thông tin thiếu căn cứ.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.