Lisa khoe siêu xe mới

Thành viên nhóm BlackPink khoe vừa tậu siêu xe Ferrari màu đỏ rực. Mẫu xe cổ điển này được các đại lý giao dịch với mức giá trung bình hơn 150.000 USD.

Sáng 22/6, trên trang cá nhân với 105 triệu người theo dõi, Lisa đăng tải story khoe xế hộp vừa tậu được. "Bé cưng mới của tôi", nữ ca sĩ chú thích. Trong bức ảnh người đẹp chia sẻ là phần đuôi chiếc Ferrari Testarossa 1984.

Ra mắt tại Triển lãm Ô tô Paris vào tháng 10/1984, Ferrari Testarossa nhanh chóng trở thành một trong những siêu xe biểu tượng của thập niên 1980. Mẫu xe nổi bật với các khe hút gió lớn chạy dọc thân, chi tiết đã trở thành dấu ấn nhận diện kinh điển của dòng Testarossa.

Lisa khoe tậu xế hộp mới. Ảnh: IGNV.

Dòng xe cổ điển này được các đại lý giao dịch với mức giá trung bình hơn 150.000 USD . Mức giá cao nhất mà một chiếc Ferrari Testarossa được bán là 456.000 USD , và lên đến 525.000 USD với bản độ Testarossa Koenig Specials Competition Evolution II.

Lisa vốn nổi tiếng là ngôi sao Kpop sở hữu bộ sưu tập siêu xe ấn tượng. Năm 2025, cô tậu xe mới là chiếc Ferrari Purosangue màu bạc ánh kim với các chi tiết đen bóng tạo điểm nhấn.

Cách đây không lâu, Lisa gây chú ý khi xuất hiện và trình diễn ở lễ khai mạc World Cup 2026. Thành viên BlackPink xuất hiện trong bộ trang phục trắng gồm corset, quần short và bốt đồng màu. Xung quanh cô là các vũ công diện trang phục lấy cảm hứng từ phong cách thể thao.

Màn xuất hiện của Lisa được nhiều khán giả chú ý khi cô liên tục di chuyển trên sân khấu, khuấy động bầu không khí lễ khai mạc. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đại diện Kpop tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.