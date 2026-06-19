Bộ phim bị chê nhảm nhí vẫn hái ra tiền

Câu chuyện "Ngôi đền kỳ quái" sau 5 phần phim vẫn không ngừng gây tranh cãi. Nhưng nghịch lý là tác phẩm vẫn hái ra tiền, thu hút lượng người xem không nhỏ ra rạp.

Hơn nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện, thương hiệu Ngôi đền kỳ quái (Pee Nak) vẫn được nhắc tới như một trong những hiện tượng "kỳ lạ" của điện ảnh Thái Lan. Hiếm thương hiệu nào tại xứ chùa vàng vướng tranh cãi mà vẫn liên tục thắng lớn ở phòng vé như vậy.

Lần đầu tiên ra mắt vào năm 2019, tác phẩm đã thu hút được lượng khán giả trung thành nhờ công thức pha trộn giữa kinh dị, tâm linh và kiểu hài nhảm đặc trưng của điện ảnh đất nước chùa vàng. Tìm được đúng tệp khán giả của mình giúp thương hiệu kéo dài tới phần phim thứ 5 mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Giải trí kiểu nhảm nhí?

Phần phim mới nhất của Ngôi đền kỳ quái tiếp tục theo chân nhóm nhân vật quen thuộc gồm Nott, Balloon, First cùng những người bạn trên hành trình đối đầu với một thế lực tâm linh mới. Một năm sau khi cuộc chiến với hồn ma Nak Tinn khép lại, cả đám chưa kịp tận hưởng cuộc sống bình yên thì một linh hồn báo thù bất ngờ xuất hiện và săn đuổi họ. Lần này, mục tiêu của nó không phải Balloon hay First, mà là chú tiểu Nott và những người mà cậu yêu thương.

Sau loạt hiện tượng kỳ lạ xảy ra, Nott phát hiện nguồn cơn bi kịch bắt nguồn từ chính gia đình mình. Thuở nhỏ, Nott và Nak Nin lớn lên trong môi trường bạo lực khi người cha thường xuyên hành hạ con cái. Nak Nin luôn là người đứng ra bảo vệ em trai, nhưng những tổn thương kéo dài khiến anh chất chứa oán giận. Sau khi qua đời trong hiểu lầm, Nak Nin quay lại trả thù.

Về mặt ý tưởng, đây là một trong những câu chuyện có chiều sâu nhất thương hiệu. Bi kịch gia đình, cảm giác bị phản bội, nỗi cô đơn, oán hận và sự đố kỵ giữa những người ruột thịt đều là chất liệu giàu tiềm năng cho một câu chuyện bí ẩn với nhiều nút thắt cần giải mã. Kèm theo đó, màu sắc tâm linh cũng hiện lên đậm đặc khi Ngôi đền kỳ quái phần 5 lồng ghép biểu tượng Makara như một biểu tượng tương phản với thần Naga trong tín ngưỡng Phật giáo.

Thương hiệu đã ra mắt 5 phần.

Makara là linh vật từng ghen tị và thách thức rắn thần Naga rồi chết nghẹn trong oán hận. Nó đại diện cho ô uế, chấp niệm, tham lam… Sau thời gian dài bị phong ấn dưới ngôi đền, Makara đã sống dậy nhờ tích đủ oán khí, chấp niệm của con người.

Đáng tiếc, những ý tưởng thú vị này chưa được xâu chuỗi thành một kịch bản đủ chặt chẽ. Vấn đề lớn nhất của Ngôi đền kỳ quái 5 nằm ở cách kể chuyện kém thuyết phục.

Phim dành khá nhiều thời lượng cho những màn gây cười, khiến các nút thắt tâm lý quan trọng không được phát triển tương xứng. Mâu thuẫn giữa Nin và Nott vốn là trung tâm lại chỉ được giải thích vội vàng. Khán giả hiểu Nin đau khổ vì cảm giác bị bỏ rơi, song quá trình biến đổi từ người anh hết lòng bảo vệ em thành linh hồn báo thù chưa đủ chặt chẽ để tạo được đồng cảm.

Những "căn bệnh" cố hữu của thương hiệu Ngôi đền kỳ quái vẫn tiếp tục bộc lộ ở phần phim mới, từ việc nhân vật hành xử kỳ quặc, bất chấp logic thông thường, cho tới không ít tình huống tồn tại chỉ để tạo tiếng cười, kéo dài thời lượng. Với những khán giả khắt khe, thật khó để tin vào diễn tiến chuyện phim vì mọi tình huống đều tạo cảm giác không thật, như thể dàn nhân vật chỉ đang diễn một vở kịch văn nghệ trung học lắm lỗi vụng về.

Phải sang nửa sau tác phẩm, đặc biệt từ cái chết đau đớn của cô gái trẻ Bonus, phim mới đỡ ồn ào và nhảm nhí hơn. Câu chuyện dần rời xa những màn tấu hài vô thưởng vô phạt để khai thác nguồn cơn bi kịch và cách hóa giải nó. Lúc này đây, phim mới dần tạo được cảm xúc và lý do thuyết phục để níu giữ sự quan tâm của người xem. Thông điệp về tình thân, sự hy sinh và nghiệp quả theo đó cũng được truyền tải một cách đủ thận trọng.

Bị chê vẫn ‘sống khỏe’

Tương tự 4 phần tiền truyện, Ngôi đền kỳ quái 5 vẫn khó thể được coi là tác phẩm điện ảnh đúng nghĩa. Phim mang lại cảm giác như một web-drama thu gọn thời lượng, vẫn mắc những hạn chế quen thuộc ở kịch bản lẫn cách xây dựng tình huống, nhân vật. Thế nhưng nghịch lý nằm ở chỗ chính những hạn chế ấy lại là một phần nguyên nhân giúp thương hiệu này được đón nhận.

Nội dung phần 5 được đánh giá có chiều sâu hơn các phần tiền truyện.

Khác với nhiều tác phẩm tâm linh phương Tây đặt nặng việc xây dựng bầu không khí rùng rợn đặc quánh của loạt tình huống giật gân, kinh dị, Ngôi đền kỳ quái tỏ ra khá dễ dãi trong việc xây dựng thế giới phim, chủ đích tạo tiếng cười từ những hạt sạn khiến phim trở nên ngớ ngẩn.

Nói cách khác, thương hiệu Thái Lan được xây dựng như một sản phẩm giải trí, nơi tiếng cười được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, những khán giả bỏ tiền mua vé không hẳn muốn trải nghiệm một bộ phim tâm linh rùng rợn, ly kỳ, mà hầu như chỉ để tận hưởng cảm giác vui vẻ, nhí nhố, ồn ào của Ngôi đền kỳ quái.

Điều này lý giải vì sao những tình huống hài nhảm, phản ứng cường điệu vẫn xuất hiện nhan nhản qua năm phần phim mà không thay đổi. Với một bộ phận khán giả Thái Lan lẫn châu Á nói chung, chúng trở thành đặc sản làm nên cái chất của thương hiệu này. Những miếng hài vô tri, đôi khi ngớ ngẩn vẫn dễ dàng chiều chuộng tệp khán giả thích tiếng cười giải trí, dễ dãi. Đôi khi, nhân vật còn phá vỡ bức tường thứ tư để giao tiếp với người xem, tự trào theo kiểu "phim đã qua 4 phần rồi mà vẫn chưa rút ra kinh nghiệm gì".

Chưa kể, ngôi sao cũng là yếu tố quan trọng giúp tác phẩm kéo chân khán giả ra rạp. Sau nhiều phần phim, thứ khiến người xem quay lại không phải câu chuyện về những hồn ma mới, mà là cảm giác muốn gặp lại những gương mặt quen thuộc đã gắn liền với thương hiệu.

Sự xuất hiện của dàn trai đẹp khách mời trở thành lý do hấp dẫn một lượng không nhỏ khán giả trẻ mua vé. Phim biết cách khai thác dàn diễn viên trẻ có ngoại hình nổi bật, được yêu thích trong làng giải trí Thái Lan, đặc biệt là các nam thần đang sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, sẵn sàng mua vé để ủng hộ thần tượng.

Phim gây tranh luận nhưng vẫn ăn khách.

Tất nhiên, những công thức câu khách này cũng khiến thương hiệu dần rơi vào vòng lặp nhàm chán. Những màn tấu hài nhí nhố quen thuộc, những tình huống dở khóc dở cười cho tới cách giải quyết những rắc rối trong phim đều không còn mới mẻ, thậm chí dễ đoán.

Thế nhưng, Ngôi đền kỳ quái vẫn chứng tỏ sức hút, trở thành thương hiệu ma-hài ăn khách bậc nhất Thái Lan, còn khi cập bến rạp Việt vẫn dắt túi hàng chục tỷ đồng.