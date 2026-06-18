Vợ đau đớn phát hiện chồng ngoại tình trong phim Việt

Cảnh Diệu dành cho Dương hai cú tát "nổ đom đóm mắt" trong tập 15 "Dưới ô cửa sáng đèn" nhận được sự bàn luận của nhiều khán giả.

Tập 15 Dưới ô cửa sáng đèn lên sóng tối 17/6, chứng kiến nhiều diễn biến mới trong mối quan hệ của dàn nhân vật.

Dương (Tiến Lộc) về nhà trong trạng thái say xỉn, không hay biết rằng Diệu (Quỳnh Châu) đang có mặt ở nhà. Người chồng ngồi ở ghế và liên tục gọi điện thoại, nhắn tin cho nhân tình là Trang. Tất cả hành động này đều bị Diệu nhìn thấy.

Cô sau đó kiểm tra tin nhắn của chồng và phát hiện sự thật rằng anh ngoại tình sau lưng mình. Diệu đau lòng thức cả đêm, đợi Dương tỉnh rượu để hỏi chuyện rõ ràng. Người chồng sau đó thừa nhận việc đã say nắng người con gái khác và cả hai đã vượt quá giới hạn. Diệu sau đó không thể kiểm soát mà tát chồng hai cú rất mạnh. Cô hoàn toàn sụp đổ và bỏ chạy ra khỏi nhà, đi khắp nơi trong vô thức.

Cảnh phim thu hút nhiều bàn luận trong tập 15. Ảnh: VFC.

Đoạn phim sau khi lên sóng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trên các diễn đàn phim, hàng nghìn bình luận xuất hiện sau khi trích đoạn được đăng tải.

Khán giả bày tỏ bức xúc với hành động của gã chồng bội bạc và thương cảm với nỗi đau bị phản bội mà Diệu phải chịu đựng. Đặc biệt, hai cái tát "nổ đom đóm mắt" Diệu dành cho Dương khiến nhiều người xem cảm thấy hả hê. Ngoài những bình luận về tình tiết phim, diễn xuất của bộ đôi Tiến Lộc, Quỳnh Châu trong cảnh phim này cũng nhận được lời khen ngợi.

"Thương Diệu thật sự. Nghĩ đâu chồng say nắng còn có chút tự trọng, nhưng thốt ra là yêu thì đúng đau tận xương tuỷ", "Vai Diệu diễn hay quá, làm mình khóc theo luôn"... là một số bình luận của khán giả.

Dưới ô cửa sáng đèn là một trong những cái tên đang nhận được sự quan tâm của khán giả truyền hình. Tác phẩm xoay quanh cuộc sống của những người từng lớn lên trong một khu tập thể cũ. Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung, Quang Sự, Tuấn Tú, Thanh Hương, Hoàng Duka, Quỳnh Châu, Ngọc Huyền...