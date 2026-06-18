Diễn viên phim kinh dị 'The Ring' qua đời

Daveigh Chase được xác nhận qua đời hôm 16/6. Trước đó, cô được khán giả biết tới qua bộ phim kinh dị đình đám "The Ring".

Theo TMZ, quản lý của nữ diễn viên chia sẻ Daveigh Chase qua đời do viêm màng não và nhiễm trùng máu. Các biến chứng nhiễm trùng máu khiến cô suy kiệt. Chase đã được đưa vào một bệnh viện ở Los Angeles hồi đầu tháng này trong tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 16/6.

Những tháng cuối đời, Daveigh Chase được cho là đã sống lang thang trên đường phố khu trung tâm Los Angeles. Trong đoạn video do New York Post đăng tải, ngôi sao The Ring xuất hiện với thân hình gầy gò, gần như không còn tỉnh táo.

Daveigh Chase qua đời ở tuổi 35. Ảnh: Backgrid.

Người quản lý John Ryan cho biết ông cùng người em gái cùng cha khác mẹ của Daveigh là Gaia Brown đã thuê thám tử tư và tìm kiếm nữ diễn viên suốt nhiều tháng, trước khi biết đến đoạn video này vào cuối năm 2025.

Ryan kể sau khi xem được đoạn video, ông đã liên lạc được với Daveigh qua điện thoại và dự định đưa cô đi điều trị. Tuy nhiên, đến khi ông có mặt tại Skid Row để giải cứu, nữ diễn viên đã rời đi.

Daveigh Chase sinh năm 1990, sớm có bước tiến trong sự nghiệp tại Hollywood khi đảm nhận lồng tiếng cho nhân vật Lilo trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Disney Lilo & Stitch (2002) cũng như loạt phim truyền hình tiếp nối sau đó. Cô còn lồng tiếng cho nhân vật Ogino Chihiro trong bản lồng tiếng Anh của bom tấn anime Vùng đất linh hồn.

Bước ngoặt đến với Chase khi hóa thân Samara Morgan - phản diện chính của bộ phim ăn khách The Ring (2002). Vai diễn đình đám đã giúp cô giành giải MTV Movie Award ở hạng mục Phản diện xuất sắc. Đây cũng là bộ phim gắn liền với tên tuổi diễn viên sinh năm 1990.

Từ năm 2006, Chase đảm nhận vai diễn định kỳ trong loạt phim truyền hình Big Love của HBO, kể về một gia đình Mormon theo chế độ đa thê. Cô vào vai Rhonda Volmer trong 32 tập phim suốt 5 mùa phát sóng của series này. Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều tác phẩm khác như Donnie Darko, Beethoven's 5th, Sabrina the Teenage Witch, ER, Mercy... Năm 2015, cô gác lại sự nghiệp diễn xuất, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.