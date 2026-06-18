Mỹ nhân trong phim về bạo lực học đường đang gây sốt

Teach You a Lesson (tựa Việt: Bài học đáng đời) đang là cái tên gây sốt khi dẫn đầu bảng xếp hạng Netflix tại nhiều quốc gia trên thế giới. Thành công của tác phẩm cũng kéo theo lượng thảo luận lớn về dàn diễn viên chính như Kim Moo Yeol, Jin Ki Joo hay Pyo Ji Hoon. Bên cạnh đó, Teach You a Lesson cũng giúp những cái tên mới nhận được sự chú ý. Một trong số đó là Song Si An.
Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai cô giáo mầm non Choi Ji Seon, bị các phụ huynh quá khích gây áp lực đến mức muốn trầm cảm. Cô gây ấn tượng với hình ảnh giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết với nghề, nhưng dần rơi vào tuyệt vọng khi liên tục chịu sức ép từ công việc, xã hội. Hành trình từ một cô giáo luôn tươi cười, tràn đầy năng lượng đến khi đánh mất niềm vui và đam mê nghề nghiệp nhận được sự đồng cảm từ người xem.
Song Si An được đánh giá cao nhờ khả năng lột tả nội tâm nhân vật. Bên cạnh biểu cảm sinh động, cô còn thể hiện được những biến hóa tinh tế trong cảm xúc nhân vật, đặc biệt là ánh mắt. Nhiều cây bút phê bình đánh giá những cử động nhỏ như nheo mắt, giật nhẹ nơi khóe miệng được Song Si An thể hiện lại là thứ giúp khán giả cảm nhận áp lực khổng lồ mà nhân vật phải gánh chịu.
Sau khi Teach You a Lesson lên sóng, Song Si An bất ngờ nổi tiếng và trở thành cái tên được quan tâm. Trang mạng xã hội của nữ diễn viên hiện đã tăng đáng kể lượt theo dõi và tương tác. Cô gây ấn tượng với gương mặt đẹp, đường nét thanh tú và nụ cười ngọt ngào, dễ tạo thiện cảm với người đối diện.
Diễn viên sinh năm 2002, ra mắt cách đây 5 năm qua bộ phim Melancholia, đảm nhận phiên bản trẻ của nhân vật Ji Yoon Soo. Ngoài ra, cô cũng góp mặt trong Ordinary Jae Hwa của KBS với vai thời nhỏ của nhân vật chính. Trước khi tập trung cho diễn xuất, Song Si An còn xuất hiện trong MV I’ll Write You a Poem của ca sĩ Kassy.
Cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Song Si An là khi cô được chọn tham gia series Pyramid Game của TVING, chuyển thể từ webtoon cùng tên. Trong phim, cô vào vai Oh Seong A, một nữ sinh có vẻ ngoài thân thiện nhưng luôn cố gắng bảo vệ bản thân giữa môi trường học đường đầy áp lực. Thời điểm đó, diễn xuất của nữ diễn viên gen Z đã được đánh giá tích cực.
Năm 2023, cô ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý Echo Global Group để phát triển sự nghiệp diễn viên chuyên nghiệp. Thời gian qua, Song Si An chủ yếu nhận những vai phụ. Teach You a Lesson được kỳ vọng là bước đệm giúp Song Si An có những bước tiến mạnh mẽ hơn.
Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.