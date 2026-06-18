Mỹ nhân trong phim về bạo lực học đường đang gây sốt

Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai cô giáo mầm non Choi Ji Seon, bị các phụ huynh quá khích gây áp lực đến mức muốn trầm cảm. Cô gây ấn tượng với hình ảnh giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết với nghề, nhưng dần rơi vào tuyệt vọng khi liên tục chịu sức ép từ công việc, xã hội. Hành trình từ một cô giáo luôn tươi cười, tràn đầy năng lượng đến khi đánh mất niềm vui và đam mê nghề nghiệp nhận được sự đồng cảm từ người xem.