'Ma xó' đột ngột rời rạp

Nhà sản xuất "Ma xó" thông báo phim rời rạp từ ngày 23/6. Tác phẩm đang có lượng suất chiếu và kiếm tiền khá khả quan.

Trên trang cá nhân, nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch vừa thông báo phim Ma xó sẽ khép lại hành trình chiếu rạp sau ngày 22/6. Anh cho biết việc phim đạt doanh thu 145 tỷ là kết quả vượt sức tưởng tượng của cả ê-kíp.

"Sau ngày hôm nay, tôi cùng phía đơn vị phát hành đã thống nhất và quyết định dừng chiếu bộ phim tại hệ thống rạp, để có thể chuẩn bị cho các bước tiếp theo của dự án dài hơi hơn. Quyết định này có thể làm cho nhiều người ngạc nhiên. Nhưng bản thân là người đứng đầu dự án, tôi thấy việc đưa ra quyết định này là một điều rất vui vẻ và đúng đắn", anh cho biết.

Tín Nguyễn và Avin Lu vào vai cặp vợ chồng trong phim. Ảnh: NSX.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, tác phẩm hiện đạt doanh thu 145 tỷ đồng sau 3 tuần công chiếu. Phía ê-kíp cho hay Ma xó đã đón 1,8 triệu lượt khán giả ra rạp.

Ra mắt từ 5/6, Ma xó quy tụ Lê Khánh, Tín Nguyễn và Avin Lu đóng chính.

Với thời lượng 102 phút, phim kể về cuộc sống bí bách của đôi vợ chồng nghèo. Người vợ theo lời một thầy cúng thực hiện nghi thức thỉnh vong cô hồn về làm ma xó, trấn giữ ngôi nhà và bảo vệ thai nhi trong bụng. Quyết định này dần lật mở một bi kịch tưởng như đã bị chôn vùi.

Sau khi công chiếu, phim bất ngờ tạo cơn sốt, thu hút bàn luận trên mạng xã hội. Nhờ phản hồi khá tích cực về câu chuyện lẫn diễn xuất, hành trình kiếm tiền của phim hầu như không gặp trở ngại.

Phim hiện vẫn xếp vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp dù đã chiếu 3 tuần. Riêng trong hôm 22/6, Ma xó dắt túi thêm gần 1,2 tỷ đồng trên khoảng 1.500 suất chiếu. Nếu không rời rạp sớm, việc tác phẩm chạm mốc doanh thu 150 tỷ đồng là hoàn toàn khả thi.