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Giải trí

Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI hát mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

  • Thứ năm, 2/7/2026 11:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra sáng 2/7. Ca sĩ Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI và nhiều nghệ sĩ hát mừng sự kiện trọng đại.

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Sáng 2/7, lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) diễn ra ở Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành, TP.HCM). Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "TP.HCM - Sáng mãi tên Người" mở màn lễ kỷ niệm. Ca sĩ Cẩm Vân, Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, NSND Trọng Phúc, NSND Phượng Loan... tham gia hát mừng sự kiện trọng đại của TP.HCM.
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Ca sĩ Mỹ Tâm xuất hiện trong tà áo dài trắng. Cô thể hiện ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Màn trình diễn của nữ ca sĩ thu hút sự chú ý của quan khách có mặt tại lễ kỷ niệm.

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Mỹ Tâm cho biết cô xúc động sau gần 30 năm mới trở lại Dinh Độc Lập để biểu diễn trong một chương trình đặc biệt, ý nghĩa. "Một buổi sáng dâng trào cảm xúc. Tôi rất tự hào và vinh dự khi được góp mặt và biểu diễn trong buổi Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố mang tên Bác tại Hội trường Thống Nhất. Biết ơn", cô bày tỏ.

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HIEUTHUHAI cũng thu hút ống kính truyền thông khi biểu diễn tại chương trình. Quán quân Anh trai "say hi" mùa đầu tiên trình diễn tiết mục Thành phố trẻ cùng với các thành viên của nhóm nhạc MTV. HIEUTHUHAI nổi bật với vẻ ngoài điển trai, diện suit lịch lãm.

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Tiết mục được dàn dựng công phu, với sự tham gia hỗ trợ của nhóm vũ công nhí. Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "TP.HCM - Sáng mãi tên Người" tái hiện lại chặng đường 50 năm đầy tự hào của TP.HCM, khẳng định khát vọng vươn lên của thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

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Chương trình cũng có sự tham gia của nhiều ca sĩ như Đông Hùng, Phương Vy. Hai nghệ sĩ hòa giọng trong tiết mục Ngày mai lại tươi sáng (sáng tác: nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung). Nghệ sĩ Lê Thiện, Hạnh Thúy, Tấn Thi cũng tham gia diễn xuất ở tiết mục này, gây xúc động cho quan khách.

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Giọng ca nội lực của ca sĩ Cẩm Vân trong màn trình diễn Bài ca không quên. Cũng trong chương trình, những hình ảnh chuyến xe 0 đồng, bếp ăn thiện nguyện, hàng nghìn cán bộ, y bác sĩ, chiến sĩ sát cánh cùng lực lượng tuyến đầu của thành phố trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 được tái hiện, mang lại những khoảnh khắc khó quên.

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