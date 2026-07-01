Vợ kém 17 tuổi của Hồ Quang Hiếu mang thai

Hồ Quang Hiếu báo tin vui vào sáng 1/7. Gia đình anh sắp sửa đón con thứ hai trong thời gian tới.

Sáng 1/7, Hồ Quang Hiếu đăng tải bộ ảnh gia đình. Cùng với đó, nam ca sĩ chia sẻ tin vui vợ anh đang mang thai con thứ hai.

Tuệ Như giữ vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn trong thai kỳ. Cô hạnh phúc bên chồng và con trai đầu lòng. Bé Hin (tên ở nhà con trai đầu lòng của vợ chồng Hồ Quang Hiếu - PV) được khen bụ bẫm, dễ thương.

Vợ Hồ Quang Hiếu chia sẻ: "Kỷ niệm bộ ảnh gia đình nhỏ chuẩn bị thêm thành viên, chạy KPI 3 năm 2 bé cho ông xã". Trong loạt ảnh, các thành viên diện trang phục đồng điệu, lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Tuệ Như mang thai lần hai. Ảnh: FBNV.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng đến tổ ấm của Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đăng ký kết hôn từ 2023. Tháng 1/2025, cặp sao đón con trai đầu lòng. Sau khi kết hôn, Tuệ Như tập trung thời gian cho gia đình.

Giữa năm 2025, cặp đôi vướng tin đồn rạn nứt khi Tuệ Như được phát hiện không theo dõi chồng trên một số nền tảng mạng xã hội. Cùng thời điểm, xuất hiện thông tin cho rằng Hồ Quang Hiếu có liên quan đến người khác. Tuy nhiên, Tuệ Như nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Cô đăng tải hình ảnh bên ông xã kèm chia sẻ: "Đoàn mình hôm qua đến giờ, đọc tin tức ở đâu mà sáng giờ dữ dội quá. Câu trả lời đây nè. Em mời đoàn mình giải tán". Động thái này được xem như lời đính chính, bác bỏ những tin đồn xoay quanh hôn nhân của hai người.

Đến tháng 9/2025, cặp đôi tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM với sự góp mặt của bạn bè thân thiết. Trước đó, lễ tân hôn được tổ chức ấm cúng tại tư gia trong không khí quây quần của hai bên gia đình.