Ca sĩ, diễn viên Tăng Nhật Tuệ vừa bị bắt là ai?

Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, anh được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, ông bầu.

Theo báo Công an TP.HCM, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) đã phát hiện, khám phá vụ án ma túy phức tạp, xử lý nghiêm 48 đối tượng. Trong số các đối tượng bị phát hiện có Lê Duy Linh, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ, nghề nghiệp ca sĩ, nhạc sĩ. Cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhiều tháng qua, Tăng Nhật Tuệ biến mất trên mạng xã hội. Bài đăng gần nhất của ca/nhạc sĩ này là vào tháng 2.

Trước khi bị bắt, Tăng Nhật Tuệ được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, ông bầu.

Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì ma túy. Ảnh: Công an TP.HCM.

Tăng Nhật Tuệ sinh năm 1986 tại Hà Nội. Anh từng theo học khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Năm 2006, Tăng Nhật Tuệ thi Sao Mai điểm hẹn nhưng không có thành tích nổi bật.

Anh cũng tham gia đóng phim và góp mặt ở nhiều series truyền hình được khán giả yêu thích. Tăng Nhật Tuệ diễn khá tự nhiên trong những vai học trò, vai phụ.

Tăng Nhật Tuệ nổi bật nhất là ở vai trò sáng tác. Anh là tác giả của nhiều ca khúc được ghi nhận như Phố thị, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Cho em gần anh thêm chút nữa… Màu sắc âm nhạc của Tăng Nhật Tuệ tương đối đa dạng. Có thời điểm, anh là một gương mặt được nhiều ca sĩ trên thị trường chọn lựa.

Tăng Nhật Tuệ được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, ông bầu.

Sau đó, Tăng Nhật Tuệ thành lập công ty và quản lý, đào tạo một số nhóm nhạc, trong đó có nhóm Zero9 (nay là Super9).

Năm 2019, thành viên trong nhóm Zero9 lên tiếng tố ông bầu có hành vi gạ tình và đánh đập vì bị từ chối. Sau đó, phía Tăng Nhật Tuệ phủ nhận. Quản lý của Zero 9 tố cáo ngược thành viên này vì yêu đương mà bỏ bê sự nghiệp, thậm chí nhiều lần quỵt tiền, khiến công ty phải bồi thường.

Tăng Nhật Tuệ cũng từng bị phản ứng với nhiều phát ngôn gây sốc, đụng chạm đồng nghiệp. Những năm gần đây, nhạc sĩ không có sản phẩm nổi bật.