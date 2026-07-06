Tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa' qua đời

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn qua đời ở tuổi 52, tại quê nhà ở Lâm Đồng. Ông ra đi sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Ngày 6/7, đại diện gia đình thông báo về sự ra đi của nhà thơ Bùi Thanh Tuấn. Ông mất vào khoảng 16h20 ngày 6/7 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Hiện người thân tập trung lo liệu hậu sự cho ông.

Sự ra đi của nhà thơ Bùi Thanh Tuấn ở tuổi 52 để lại tiếc thương sâu sắc cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn qua đời tại quê nhà ở Lâm Đồng.

Bùi Thanh Tuấn sinh ngày 12/5/1974 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp TP.HCM (nay là Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn TP.HCM).

Vào cuối năm 1992, ông viết một bài thơ để tặng người bạn gái cùng học đại học. Sau đó, trong một chuyến tập huấn của cán bộ Đoàn các trường đại học, cao đẳng miền Bắc tại TP.HCM vào năm 1993, Bùi Thanh Tuấn đã đọc tặng các bạn từ Hà Nội vào bài thơ này. Nhạc sĩ Trương Quý Hải đã phổ nhạc bài thơ nói trên và đặt tên là Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Bài thơ gốc được Bùi Thanh Tuấn đặt tên là Chia tay người Hà Nội. Bài hát Hà Nội mùa vắng những cơn mưa nổi tiếng, gắn với tên tuổi của nhiều ca sĩ, trong đó có Mỹ Linh, Cẩm Vân, Thu Phương, Tuấn Ngọc...

Một số tác phẩm tiêu biểu của ông gồm: Còn chút tình riêng trong mắt nhau (2000); Phiên bản (2008). Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn được nhiều độc giả yêu mến qua nhiều tác phẩm như Hẹn nhau cuối đường hoa tím, Kỷ niệm của em, Nếu địa đàng chẳng còn gì để nhớ...

Bên cạnh nhà thơ, Bùi Thanh Tuấn còn là nhà báo, biên tập viên. Ông thường sử dụng các bút danh như Lão Bộc, Bùi Bảo Nghi. Ông là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM. Những năm cuối đời, ông sống ở quê nhà Bảo Lộc, Lâm Đồng.