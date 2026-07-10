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Giải trí

Con số gây choáng ở 'lễ cưới thế kỷ' của Taylor Swift

  • Thứ sáu, 10/7/2026 09:29 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Chuyên gia nhận định lễ cưới của Taylor Swift là động lực kinh tế khổng lồ cho nền kinh tế địa phương của New York (Mỹ).

Theo Page Six, hôn lễ xa hoa của Taylor Swift và Travis Kelce không chỉ trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu mà còn thiết lập một cột mốc lịch sử mới về mức độ chịu chi trong giới giải trí.

Theo ước tính từ Esther Lee, giám đốc biên tập của The Knot Worldwide, siêu đám cưới của cặp đôi quyền lực được đầu tư với mức chi phí 30 triệu USD, hoặc thậm chí nhiều hơn. Trong đó, chỉ riêng hạng mục hoa tươi và trang trí đã ngốn khoảng 5 triệu USD. Con số này vượt xa mức chi phí trung bình 34.000 USD của một đám cưới thông thường tại Mỹ.

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Taylor Swift và Travis Kelce chi hàng chục triệu USD cho lễ cưới. Ảnh: GC Images.

Bên cạnh chi phí trang trí, việc bao trọn thánh đường giải trí Madison Square Garden (MSG) tại New York trong nhiều ngày để phục vụ công tác dàn dựng và tháo dỡ tiêu tốn từ 5 đến 10 triệu USD. Để biến đấu trường thể thao khổng lồ thành không gian tiệc cưới ấm cúng và riêng tư cho hơn 1.000 khách mời, ê-kíp đã phải phủ toàn bộ thảm và rèm lụa thiết kế riêng cao cấp.

Bà Esther Lee chia sẻ với Page Six: "Đối với một đám cưới của những ngôi sao hạng A, sự riêng tư và an ninh nghiêm ngặt là ưu tiên hàng đầu trước khi tính đến màu sắc hay hoa cưới. MSG là lựa chọn hoàn hảo vì nơi này cho phép phong tỏa toàn bộ các tuyến đường xung quanh và có lối đi riêng biệt cho xe bọc xuôi thẳng vào bên trong".

Quy trình chuẩn bị cho ngày trọng đại này kéo dài nhiều tháng với những buổi làm việc chuẩn mực cao cấp. Cặp đôi đã trải qua từ 4 đến 6 phiên tư vấn lớn để duyệt bản vẽ tổng thể, nếm thử thực đơn có giá từ 2,5 - 3 triệu USD, cũng như kiểm tra các bản phác thảo trang phục haute couture từ nhà mốt Christian Dior.

Theo chuyên gia, lễ cưới của Taylor Swift là động lực kinh tế khổng lồ cho nền kinh tế địa phương của New York (Mỹ) và thị trường cưới hỏi nói riêng.

Vào lúc 19h30 ngày diễn ra hôn lễ, toàn bộ hệ thống màn hình LED khổng lồ phía ngoài Madison Square Garden đã rực sáng sắc hồng với dòng chữ "JUST&T MARRIED!". Đại diện truyền thông của nữ ca sĩ, Tree Paine, xác nhận Taylor Swift đã tiến vào lễ đường trong bộ váy cưới cao cấp được thiết kế riêng bởi Christian Dior. Đặc biệt, nam diễn viên gạo cội Adam Sandler là người chủ trì hôn lễ.

Vai trò người đồng hành danh dự (Man of Honor) thuộc về Austin Swift - em trai của cô dâu, trong khi Jason Kelce đảm nhận vị trí phù rể cho em trai mình. Danh sách khách mời quy tụ dàn sao đình đám như Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Machine Gun Kelly, Kelsea Ballerini và ngôi sao thể thao Erin Andrews.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

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  • Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

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  • Bradley Cooper

    Bradley Cooper

    Bradley Charles Cooper là diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh đã được để cử nhiều giải thưởng danh giá như 4 giải Emmy, 2 giải BAFTA và 2 giải Quả Cầu Vàng. Từng là một trong số các diễn viên được trả thù lao cao nhất trong 3 năm liên tiếp. Anh từng lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Times vào năm 2015.

    • Ngày sinh: 5/1/1975
    • Nơi sinh: Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ
    • Phim: The hangover, Silver Linings Playbook, American Sniper, A Star is Born, ...

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