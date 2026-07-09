Binz gây xôn xao

Hình ảnh của Binz trong show diễn tại Mỹ gần đây gây chú ý. Vẻ ngoài của nam rapper được cho là có nhiều thay đổi so với trước.

Ngày 9/7, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip ghi lại hình ảnh của Binz trong concert tại Las Vegas, Mỹ. Trong đó, ở nhiều khoảnh khắc, nam rapper lộ vẻ ngoài có phần tròn trịa hơn trước. Binz liên tục dùng tay để che phần bụng trong màn biểu diễn.

Dưới bình luận, nhiều khán giả nhận xét ngoại hình của Binz có nhiều thay đổi so với trước. Thậm chí, hình ảnh rapper nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, được một số người hâm mộ chế thành "meme".

Binz trong concert gần đây ở Mỹ. Ảnh: FBNV.

Ngay sau đó, Binz có động thái trên trang cá nhân. Rapper chia sẻ lại một clip có hình ảnh anh kèm dòng chữ "100% AI". Phản ứng vui vẻ của rapper tiếp tục được dân mạng chú ý, bàn luận.

Theo những hình ảnh do chính Binz đăng tải trên trang cá nhân những ngày qua, nam rapper vẫn để lộ hình thể kém săn chắc khi diện trang phục ôm sát.

Thời gian gần đây, Binz còn vướng nghi vấn chia tay Châu Bùi. Cả hai không tương tác hay đăng ảnh tình tứ bên nhau như trước. Trước những đồn đoán từ công chúng, cặp sao đều chưa lên tiếng phản hồi.

Lần gần nhất rapper nhắc tới bạn gái là vào tháng 5, khi anh phát hành sản phẩm mới. Binz gửi lời cảm ơn vì những hy sinh, đồng hành của người yêu.

"Anh đã viết trên tạp dề rằng anh cảm ơn sự hy sinh của em trong suốt thời gian anh làm album này. Châu ngủ một mình rất nhiều. Có thể anh làm tốt trong âm nhạc nhưng với tư cách một người yêu, anh đang làm rất tệ. Vì anh phải để Châu dần quen với việc ngủ một mình như vậy. Anh muốn cảm ơn em vì sự hy sinh của em trong thời gian qua", Binz chia sẻ.

Châu Bùi và Binz đã có khoảng 6 năm hẹn hò. Thời gian Binz tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, Châu Bùi cũng thường xuất hiện ủng hộ bạn trai. Hai người cũng không ngại thể hiện những hành động tình tứ, lãng mạn. Cả hai cũng thường xuyên đi du lịch, hâm nóng tình cảm.

Năm 2025, Châu Bùi tham gia Em xinh “say hi”. Binz vẫn ủng hộ bạn gái bằng cách hỗ trợ ver rap trong tiết mục solo mang tên Đan bàn tay của Châu Bùi. Khi biểu diễn tiết mục, fashionista này cũng bày tỏ tình cảm với bạn trai.

Ngoài ra, hồi tháng 5/2025, khi xuất hiện trong đêm nhạc của Soobin và được khán giả phía dưới hỏi: “Khi nào cưới?”, Binz trả lời: “Sớm thôi”.